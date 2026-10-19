Чи існувала колись гора, вища за Еверест? Учені дали відповідь

Щоб утворилися гірські вершини, здатні сягати запаморочливої висоти, потрібні колосальні сили. І мало які геологічні процеси можуть зрівнятися за масштабом зі зіткненням континентальних плит.

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Саме внаслідок таких зіткнень виникли одні з найбільших і найвищих гірських систем планети, зокрема Еверест та інші вершини Гімалаїв. Але чи могла колись існувати гора, вища за Еверест, висота якого становить 8849 метрів над рівнем моря? Як пише видання Live Science, однозначної відповіді на це запитання поки немає. Проте геологічні дані дають змогу припустити, де могли розташовуватися найвищі гірські вершини далекого минулого.

Геологи не мають достатньо докладних даних, щоб визначити точну висоту найвищої вершини, яка існувала сотні мільйонів років тому. "На жаль, ми ніколи не зможемо відновити картину з такою деталізацією", – пояснив Live Science Алан Коллінз, професор геології Університету Аделаїди в Австралії.

Однак залишкові відкладення, збережені в земній корі, містять свідчення про величезні давні гірські масиви, їхні вершини та снігові шапки. Досліджуючи ці породи, науковці з’ясовують, на яку глибину колись сягала кора в певних місцях. Це допомагає оцінити, якої висоти могли досягати стародавні гори.

Гори – це ділянки континентальної кори, підняті внаслідок повільного зіткнення тектонічних плит. Земна кора має значну масу, а її товща набагато більша за ту частину, яку ми бачимо на поверхні. Навіть найвищі вершини, як-от Еверест, спираються на глибокі кореневі частини кори. Коли породи піднімаються, формуючи гори, інші їхні маси занурюються глибоко під поверхню. Коллінз і Зії Чжу, геохімік з австралійського Університету Кертіна, порівнюють гори з айсбергами: над поверхнею видно лише невелику частину їхнього загального об’єму. "Можна припустити, що найбільша гора розташовувалася там, де земна кора мала глибокі корені", – сказав Чжу в коментарі виданню.

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За оцінками геологів, товщина кори під Гімалаями сягає приблизно 80 кілометрів. Для порівняння: висота Евересту становить близько 9000 метрів. Отже, найвища гора світу над рівнем моря відповідає лише приблизно 14% товщини масиву порід, частиною якого вона є. Водночас висота гір не може зростати безмежно: зрештою їхня маса стає настільки великою, що вони починають руйнуватися під власною вагою.

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Гімалаї почали формуватися приблизно 50-40 мільйонів років тому внаслідок зіткнення Індійської та Євразійської континентальних плит. У геологічному масштабі це відносно молодий гірський хребет, і саме молодість частково пояснює, чому його вершини досі такі високі. Високі, гострі гори швидко руйнуються під дією ерозії, але Гімалаї продовжують рости, оскільки плити й далі зближуються.

Подібні зіткнення континентів відбувалися на Землі багато разів. Наприклад, близько 650 мільйонів років тому почав формуватися давній гірський пояс, відомий як Трансгондванський супергірський пояс. Він виник унаслідок зіткнення Африки та Південної Америки з Аравією, Індією, Австралією й Антарктидою, що зрештою призвело до утворення суперконтиненту Гондвана.

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Згодом Гондвана розпалася, однак сліди давніх гір збереглися на територіях сучасної південної Індії, Шрі-Ланки, Танзанії та Кенії. За оцінками дослідників, цей гірський пояс міг утричі перевищувати за довжиною Гімалаї. "Якщо пройтися цими місцями, можна побачити породи, які колись залягали біля підніжжя цього гірського поясу", – розповів Коллінз. У середньому земна кора тут глибша, ніж під Гімалаями. "Ми вважаємо, що за масштабом цей пояс був щонайменше співмірним із Гімалаями, а можливо, й більшим", – зазначив науковець.

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Будова кори в цих регіонах також дає змогу оцінити висоту давніх гір. Попри приблизно пів мільярда років ерозії, окремі ділянки порід сягають глибини 30 кілометрів. "Колись вони, ймовірно, перебували приблизно посередині корового стовпа завглибшки 60 кілометрів", – пояснив Коллінз. Це означає, що гори, які височіли над такою основою, могли сягати висоти Евересту або навіть перевищувати її.

У Гімалаях найвищі вершини розташовані поблизу краю Тибетського нагір’я – найвищого великого плато на планеті, середня висота якого становить близько шести кілометрів над рівнем моря. За припущенням Коллінза, подібне нагір’я могло існувати й у районі сучасного південного Мадагаскару. Тоді його край міг охоплювати схід Мадагаскару, південну Індію та східну Антарктиду.

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Ще одним кандидатом на роль гірської системи з найвищими вершинами є гори, сформовані під час Гренвільського орогенезу. Цей процес розпочався приблизно 1,3 мільярда років тому й був пов’язаний з утворенням суперконтиненту Родинія. Залишки давнього гірського поясу можна побачити на території південного сходу канадської провінції Онтаріо та північного заходу американського штату Вермонт. Водночас про ці зниклі гори відомо значно менше. Деякі дослідники вважають, що вони не могли бути такими високими, як Трансгондванський пояс або Гімалаї, зазначив Коллінз.

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Ще давніші гори могли виникнути приблизно два мільярди років тому, коли формувався суперконтинент Нуна, відомий також під назвою Колумбія. Про існування справді велетенського гірського поясу свідчать результати дослідження Чжу: науковець вивчав склад кристалів циркону, збережених у корі під місцем, де колись простягалися ці гори.

Якщо ж зазирнути ще далі в минуле, картина стає значно менш зрозумілою. Коли Земля була гарячішою, гори, ймовірно, не могли досягати такої висоти, як пізніше, адже нагріта земна кора здатна витримувати менше навантаження. За словами Коллінза, стабільні континентальні плити й породи почали формуватися лише близько чотирьох мільярдів років тому, а на появу великих континентів знадобилися ще сотні мільйонів років.

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Наразі Чжу вважає найімовірнішими кандидатами на звання гірських систем із найвищими вершинами в історії Землі гори Нуни, Трансгондванський пояс і Гімалаї. Однак визначити конкретну вершину, яка була найвищою за всю історію планети, за допомогою сучасних наукових методів, імовірно, неможливо. "Це питання залишається відкритим", – підсумував Чжу.

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