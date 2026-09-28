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Червоні очі й три губи: який новий вид павуків знайшли вчені

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read3 хв
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Червоні очі й три губи: який новий вид павуків знайшли вчені
Волохаті ніжки Callipallene pilosuspedes
Джерело: Cormac Toler-Scott

Учені з Канади виявили одразу два нових види морських павуків у морі Саліш, розташованій між канадською провінцією Британська Колумбія та американським штатом Вашингтон. Науковці назвали їх Callipallene pilosuspedes та Tanystylum kiixin.

У дослідженні, опублікованому в журналі Organisms Diversity & Evolution, повідомляється, що невідомі раніше види мають унікальну анатомію. Вони потрапили в поле зору вчених під час занурень з аквалангом на глибину до 18 метрів у період із вересня 2023 до серпня 2024 року.

Callipallene pilosuspedes

Із латинської pilosus означає "волохатий", а pedes – "ноги". Павук-"волохаті ніжки" має на нижній частині лапок довгі вигнуті колючки, що й надихнуло відкривачів на його назву.

У цієї істоти стрункий тулуб, червоні очі, трикутний рот із трьома губами та кігті. Також у Callipallene pilosuspedes є рухливі овігери (або яйценосні ніжки) – спеціальні кінцівки, характерні для всіх морських павуків. Самці використовують овігери, щоб збирати яйця у самок і виношувати їх на собі до вилуплення.

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Дослідники розповіли, що Callipallene pilosuspedes має "дуже спритні" яйценосні ніжки з "гребінцями", якими морський павук здатен доглядати за собою.

"Під мікроскопом дослідники спостерігали, як тварина обмотує придатки навколо своїх ніг та використовує прикріплені гребінчасті колючки для очищення", – повідомили в Університеті Британської Колумбії (UBC), який проводив дослідження.

Червоні очі й три губи: який новий вид павуків знайшли вчені

Tanystylum kiixin

Джерело: Cormac Toler-Scott

Tanystylum kiixin

Ще один новий вид – Tanystylum kiixin. Tany означає "довгий", а stylum – "стовпчик". Слово kiixin не можна "розшифрувати" так само однозначно. Це мова корінного народу, який проживає в Канаді неподалік від місця знахідки. Kiixin вимовляється як "кі-хін" і відтворює звук хвиль, що розбиваються об берег.

Морські павуки Tanystylum kiixin мають не такі рухливі та спритні овігери, як у Callipallene pilosuspedes. "Це робить тварину нездатною ефективно доглядати за собою", – йдеться в дослідженні UBC.

Павуки-"довгі стовпчики" мають черевце у формі пісочного годинника, чорні очі та схожі на шишки кігті на лапках.

Вони є паразитами, але й самі часто покриті "власними крихітними паразитами", додали в UBC.

Червоні очі й три губи: який новий вид павуків знайшли вчені

Tanystylum kiixin

Джерело: Cormac Toler-Scott

Що відомо про морських павуків

Загалом у різних куточках нашої планети учені описали майже 1400 видів морських павуків.

Морські павуки – це окремий клас морських членистоногих, який виник близько 500 мільйонів років тому. Вони можуть повзати по океанському дну або ходити по тваринах чи рослинах, а деякі навіть можуть пересуватися по воді. Їхній розмір може коливатися від менш ніж сантиметра до 70 сантиметрів, повідомляє UBC.

Ці тварини не є справжніми павуками (але є родичами павуків, а також скорпіонів і мечохвостів). Вони мають чотири сегменти тулуба та кілька пар довгих ніг. Мілководні види також часто мають чотири ока.

Зазвичай роти морських павуків більші за тіло, і вони використовують їх для висмоктування соків із м'якотілих безхребетних. 

Червоні очі й три губи: який новий вид павуків знайшли вчені

Море Саліш – це велика комплексна система прибережних вод і проливів на кордоні Канади та США

Джерело: Скриншот Google Maps

 

Як раніше писав OBOZ.UA, людство досі не знає точної глибини Світового океану. Найнижча точка розташована в безодні Челленджера – найглибшій відомій частині морського дна, яка пролягає на півдні Маріанської западини (західна частина Тихого океану). Нещодавно японські вчені провели власне дослідження, яке продемонструвало, чому встановити абсолютно точну глибину настільки складно.

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