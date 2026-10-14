Жовтий манікюр досі в моді: який відтінок обрати восени

Цього літа напівпрозорі нігті були головним хітом в манікюрі. Від соковитих дизайнів у стилі "фруктовий лід" до молочно-фруктового фінішу "лічі мартіні" – прозорі текстури були всюди. І цей тренд поширився також на осінь, проте звузившись до одного кольору – бананового жовтого. Але не яскравого відтінку шкірки фрукта, а ніжного – як в його м'якоті.

Як пише In Style, манікюр "банановий сироп" поєднує трендову напівпрозорість із найніжнішим відтінком вершково-жовтого, створюючи невагомий, майже желеподібний ефект. І такий манікюр може бути як стриманим, так і вельми акцентним. Ось 9 ідей, які можна спробувати втілити, якщо вам до вподоби такий стиль.

Стигла ніжність

Стигла ніжність. Джерело: Insagram / @gelcare.official

Жодних декоративних прийомів. Ледь помітне покриття бананово-жовтого кольору та витончена мигдалеподібна форма переконують, що краса – у простоті.

Натяк на жовтий

Натяк на жовтий. Джерело: Insagram / @gelcare.official

Якщо ви сумніваєтесь щодо кольору, спробуйте нанести лише натяк на нього. Цей дизайн з м’якою квадратною формою нігтя пропонує найстриманіший варіант. Молочно-біла база тут лише затонована банановим жовтим і це найлегший спосіб ввести даний колір у свій стиль.

Коштовні акценти

Коштовні акценти. Джерело: Insagram / @arfinails

Кілька камінців міняють усе. Ніжний жовто-білий градієнт зберігає м'якість цього дизайну, а бірюзові стрази додають несподіваного сяйва.

Скляний фініш

Скляний фініш. Джерело: Insagram / @pressed.byp

Ефект "котячого ока" дарує манікюру "банановий сироп" заворожуючий вигляд. Переливи глітеру ловлять світло під кожним кутом, зберігаючи при цьому фірмове прозоре жовте сяйво.

Розсип камінців

Розсип камінців. Джерело: Cirque Colors

Більше – це краще, особливо коли йдеться про цей насичений варіант бананового манікюру. Він усе ще напівпрозорий, але має яскравий та соковитий жовтий відтінок.

Ефект метелика

Ефект метелика. Джерело: Insagram / @gels.byffi

В природі цей колір зустрічається також на дивовижних створіннях – метеликах. Тому імітація візерунку на крильцях буде дуже доречною. А додасть грайливого та казкового настрою.

Світла черепаха

Світла черепаха. Джерело: Insagram / @oliviaannicenailartist

Банановий жовтий підходить і для імітації черепахового принту. Накладання класичних плям на таку світлу основу освіжає позачасовий дизайн золотавим сяйвом.

Акварельні розмиви

Акварельні розмиви. Джерело: Insagram / @monetnailss

Навіщо зупинятися лише на жовтому? Ніжні розмиви рожевого, зеленого та інших пастельних відтінків м'яко розчиняються в банановій базі, створюючи мрійливий акварельний ефект.

Яскраві квіти

Яскраві квіти. Джерело: Insagram / @gels.byffi

Квітковий дизайн на бананово-жовтих напівпрозорих нігтях виглядає особливо яскраво. Соковито-рожеві пелюстки чудово грають на жовтому тлі, а крихітні срібні намистини в центрі додають саме стільки блиску, скільки треба.

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