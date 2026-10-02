Замість леопарда: тренди захопив новий тваринний принт

Анімалістичні принти належать до тих модних трендів, які фактично ніколи не зникають з гардеробів. Особливо леопард, який повертається до нас ледь не щосезону. Проте цієї осені у класики з'явився гідний суперник.

Принт з імітацією оленячої шкіри (його ще називають принтом Бембі) має більш м’який та витончений вигляд, а його теплі коричневі та бежеві відтінки ідеально пасують до осіннього настрою. Найприємніше те, що, попри свою помітність, цей візерунок дивовижно легко комбінувати з іншими речами. Про всі нюанси розповіло видання Myself.

Чому оленячий принт – ідеальний вибір на осінь замість леопарда

Принт "Бембі" захоплює модні... Джерело: Instageam / @ilalimitedcollection Розгорнути

На перший погляд цей візерунок дещо нагадує леопардовий, але сприймається значно ніжніше. Для нього характерні теплі коричневі, бежеві та кремові тони з дрібними світлими цятками, що відтворюють окрас оленяти. Завдяки цьому візерунок не має того кричущого і навіть хижого вигляду, як більшість інших анімалістичних мотивів.

Для осені це просто знахідка: теплі барви додають образу затишку, не обтяжуючи його й не роблячи надто похмурим. До того ж цей візерунок пасує до більшості відтінків, які ми й так залюбки носимо цієї пори: кремового, бежевого, коричневого, чорного чи традиційного деніму. Тому навіть однієї речі з таким принтом цілком достатньо, щоб зробити простий базовий аутфіт цікавішим.

Як найпростіше комбінувати принт "оленяча шкіра"

Найпростіше додати цей тренд... Джерело: Instageam / @adelinerbr Розгорнути

Те, наскільки виразним вийде ваш образ, залежить насамперед від обраного елемента гардероба. Від штанів до довгого пальто – візерунок у кожному випадку розкривається по-різному.

Штани з оленячим принтом – чудовий варіант для знайомства з трендом, оскільки вони роблять акцент, але не перевантажують весь образ. Теплі коричневі відтінки особливо пасують до осінньої гами. Щоб річ грала самостійно, решту комплекту краще зробити стриманою.

У формі блейзера цей візерунок працює не менш вдало. Завдяки класичному крою піджака виразний принт одразу стає елегантнішим і втрачає грайливість. Восени такий жакет перетворюється на ключову деталь, яка миттєво освіжає лук без складного стилізування.

Тим, хто віддає перевагу невимушеному стилю, варто спробувати поєднання з джинсами. Наприклад, куртка або пальто з таким візерунком у дуеті з простими синіми джинсами має дуже стильний та невимушений вигляд.

Як приміряти тренд, якщо візерунок здається занадто сміливим

"Оленячі" аксесуарі підійдут... Джерело: Instageam / @annacffrn Розгорнути

Звісно, зовсім не обов'язково одразу купувати пальто, сукню чи штани. Якщо зазвичай ви обережно ставитеся до анімалістичних мотивів, найпростіший шлях спробувати їх – це аксесуари.

Спробуйте додати у свій гардероб лофери, балетки чи сумку з оленячим принтом. Вони стануть оригінальним акцентом навіть у лаконічному аутфіті і при цьому не будуть перетягувати на себе увагу. Також чудово спрацює ремінь або невеличка хустка, якщо хочеться максимально обережно випробувати тренд на собі.

Як носити оленячий принт взимку

Спідниці із цим принтом буду... Джерело: Instageam / @caitlinmckone_ Розгорнути

Найкраще в цьому принті – його довговічність: це не той короткочасний тренд, який доведеться сховати в шафу одразу після завершення осені. Його коричнево-бежева палітра чудово пасує і для зимового гардероба, легко поєднуючись із теплими речами.

Наприклад, спідниця з оленячим принтом добре виглядає з лаконічним чорним светром та чорними чоботами. Додайте сюди чорну шкіряну куртку або подовжене пальто – і візерунок одразу набуде стриманого зимового характеру. Окрім чорного, до нього гармонійно підійдуть коричневий, темно-сірий, кремовий або насичений бордовий колір.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які джинсові куртки будуть в моді цієї осені.