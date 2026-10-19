Зачіска із 70-х повернулася в моду: як зробити трендовий чубчик

Восени нам зазвичай хочеться потішити себе, оновивши образ. Але для цього зовсім не обов’язково одразу фарбувати волосся чи робити кардинально нову стрижку. Інколи достатньо однієї маленької деталі, щоб зачіска заграла зовсім по-новому.

Так в сезоні осінь-2026 в тренди тріумфально повертається культова зачіска із далеких 1970-х рр. Найкраще в ній те, що вона виглядає невимушено, легко укладається і ідеально пасує до улюбленого осіннього одягу. Стилісти говорять про відродження моди на "чубчик Біркін". Про його головні фішки та секрети розповіло видання Myself.

Чубчик Біркін підходить під... Джерело: Instagram / @gitabass Розгорнути

Що таке чубчик Біркін

Назва походить від імені британсько-французької ікони стилю Джейн Біркін, яка зробила цей чубчик популярним ще у 60-70-х роках. Його головна фішка – вільні, злегка рвані пасма, які доходять приблизно до брів. На відміну від звичайного рівного чубчика, її варіант виглядає легшим, більш повітряним і лежить максимально природно. Саме це й створює той самий розслаблений образ у французькому стилі.

Кому пасує такий чубчик

Головний плюс чубчика Біркін полягає в тому, що його можна адаптувати під будь-яку форму обличчя. Якщо обличчя кругле, чубчик роблять трохи довшим і м’яко спускають на боки. Для витягнутого обличчя чудово підійде густіший варіант, а для квадратного – м’які пасма, які згладжують риси.

Найпростіше вкладати такий чубчик на пряме або злегка хвилясте волосся. Але з кучерями він теж виглядає круто, якщо правильно підібрати довжину.

Чубчик Біркін не потрібно ре... Джерело: Instagram / @valeriaferreiramakeup Розгорнути

Як вкладати чубчик Біркін щодня

Хороша новина: такий чубчик не має виглядати ідеально зачесаним та вкладеним. Після миття достатньо трохи підсушити його феном за допомогою невеликого круглого браша, надаючи йому легкої форми. Тільки не закручуйте кінці всередину занадто сильно – зачіска повинна мати природний, злегка хаотичний вигляд.

Звичайний сухий шампунь чудово виручає, якщо чубчик швидко масніє або втрачає об'єм. А от від важких засобів для стайлінгу краще відмовитися, бо вони лише зроблять тонкі пасма занадто важкими.

Осінній лайфхак: якщо чубчик прим'явся під шапкою, його можна швидко освіжити за допомогою невеликої кількості сухого шампуню та гребінця.

Як часто треба підстригати чубчик Біркін

Оскільки такий чубчик зазвичай закінчується на рівні брів, він може швидко почати лізти в очі. Усе залежить від того, як швидко у вас росте волосся і яку довжину ви любите, але зазвичай оновлювати його доводиться десь раз на чотири-шість тижнів.

Втім, якщо ви вирішите трохи поносити його відрослим – нічого страшного. Завдяки тому, що чубчик Біркін спочатку стрижуть не надто рівно та строго, він має класний вигляд навіть тоді, коли відростає. До того ж із більшою довжиною його зручніше зачісувати на бік.

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