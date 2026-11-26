З ними час попрощатися: Андре Тан назвав головні антитренди цієї зими

Український дизайнер Андре Тан дав корисні поради модницям, що допоможуть створити неперевершений зимовий гардероб. Експерт назвав п'ять речей, які варто прибрати зі своїх шаф, адже цього морозного сезону вони матимуть застарілий вигляд.

Він виділив головні антитренди серед верхнього одягу, взуття та навіть аксесуарів, аби звести до мінімуму стилістичні "помилки" своїх підписників. Яким речам варто сказати "прощавай" цієї зими, Андре Тан розповів у своєму Instagram.

"Дзеркальний" пуховик

Список антитрендів дизайнер розпочав із глянцевих пуховиків відтінку металік. Свого часу цей фасон був на піку популярності, однак тепер, як зазначив Андре Тан, куртки, в рукаві яких можна побачити відображення іншої людини, вийшли з моди. Замість "дзеркальних" пуховиків краще обирати верхній одяг з матових тканин.

"Дзеркальні" пуховики вийшли з моди. Джерело: instagram.com/hoskelsa

Шапка з великим логотипом

Дизайнер жартівливо підкреслив, що величезні логотипи на передній частині шапок ніби "представляють" своїх власників до того, як вони встигнуть сказати хоч слово. Аби не потрапляти у модні конфузи, краще уникати подібних головних уборів.

Шапку з великим логотипом не... Джерело: Скриншот Розгорнути

Короткий шарф

Не радить додавати у свій зимовий гардероб Андре Тан шарфи, які ледве зав'язуються на шиї. Доречніше буде придивитися до довших варіантів.

Короткий шарф став антитрендом. Джерело: instagram.com/blancamiro

Черевики з пряжками, ланцюжками чи стразами

Аби не перетворитися на "золоту антилопу", дизайнер рекомендує відмовитися від взуття із об'ємними елементами.

Черевики з пряжками мають застарілий вигляд. Джерело: instagram.com/alwaysjudging

Колючий светр

За словами Андре Тана, жодна "натуральна тканина" не варта вашого комфорту. Якщо зимовий светр коле ваше тіло, краще з ним одразу попрощатися.

Колючі светри не варті вашої уваги. Джерело: instagram.com/leenihoi

Раніше OBOZ.UA розповів, що Андре Тан назвав найтрендовіші головні убори зими, які не зроблять з вас бабусю.