Манікюр на Геловін.

Який манікюр зробити на Геловін: 5 крутих варіантів

Геловін – чудова нагода поекспериментувати з манікюром і спробувати незвичайні дизайни, які навряд чи обереш для повсякденного образу. Павутиння, привиди, гарбузи та блискітки можуть стати основою як яскравого, так і стриманого нейларту.

До того ж багато тематичних малюнків можна відтворити навіть удома, не маючи професійних навичок. Видання InStyle зібрало цікаві ідеї святкового манікюру.

Голографічні привиди

Голографічні привиди. Джерело: Instagram, @brushedbyb_

Для тих, хто любить темний манікюр із незвичайними акцентами, підійде поєднання чорного лаку та голографічного блиску. Такий дизайн особливо ефектно переливається під штучним освітленням.

За основу беруть чорне покриття, поверх якого наносять голографічний лак. Далі тонким пензликом додають темні деталі, створюючи силуети привидів. Завдяки мерехтливому фону манікюр набуває загадкового вигляду, але залишається досить елегантним.

Диско в стилі Геловіну

Диско в стилі Геловіну. Джерело: Instagram, @gossipandgloss

Ще одна цікава ідея – чорний манікюр із помаранчевими блискітками, які нагадують мозаїку або маленькі дзеркальні фрагменти.

Для такого дизайну знадобляться чорний лак, декоративні паєтки та спеціальний клей для нігтів. Блискучі елементи можна розмістити хаотично або створити з них геометричний візерунок. Поєднання чорного й помаранчевого кольорів традиційно асоціюється з Геловіном, а мерехтливий декор робить манікюр святковим без складних малюнків.

Фіолетові привиди

Фіолетові привиди. Джерело: Instagram, @gossipandgloss

Якщо хочеться чогось незвичайного, варто спробувати манікюр із фіолетовим ефектом аури. Його особливість – плавні переходи кольору, які створюють враження туманних силуетів.

Спочатку нігті покривають чорним лаком. Потім за допомогою невеликого спонжа наносять фіолетовий відтінок, формуючи м'які розмиті плями.

Можна поєднати кілька відтінків – від ніжно-бузкового до насиченого фіолетового. Такий дизайн не потребує ідеально чітких ліній, тому його відносно легко повторити самостійно.

Чорно-білий манікюр із павутинням

Чорно-білий манікюр із павутинням. Джерело: Instagram, @overglowedit

Чорний і білий – класичне поєднання для геловінського нейларту. Воно дозволяє створювати безліч малюнків, використовуючи лише два кольори.

На нігтях можна зобразити тонке павутиння, маленьких павуків, очі або декоративні шви. Для цього знадобиться тонкий пензлик чи спеціальний інструмент для малювання. Необов'язково прикрашати кожен ніготь однаково. Наприклад, на одному можна намалювати павутиння, на іншому – павука, а решту залишити однотонними.

Помаранчеві гарбузи

Помаранчеві гарбузи. Джерело: Instagram, @staceymachin

Тим, хто не любить похмурі дизайни, підійде ніжний манікюр із маленькими гарбузами. Його основою стане молочно-рожевий лак, а головним акцентом – помаранчеві малюнки.

На кількох нігтях можна зобразити мініатюрні гарбузи, а на інших зробити французький манікюр із помаранчевими кінчиками. Особливо святково такий дизайн виглядатиме, якщо використати лак із дрібними блискітками.

Цей варіант підійде тим, хто хоче додати образу геловінського настрою, але водночас зберегти акуратний і стриманий манікюр.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про контурний манікюр, який став популярним.