Який манікюр зробить руки молодшими: ідеї для жінок за 60

Доглянуті руки – окраса кожної жінки незалежно від віку. І справді, правильно підібраний манікюр може візуально зробити шкіру гладшою, пальці – тоншими, а зморшки – менш помітними.

Але як правильно підібрати відповідний колір, форму та довжину нігтів? Видання Interia Styl розповіло, які варіанти манікюру найкраще пасують жінкам після 50 і 60 років?

Ніжні, світлі і нюдові кольо... Джерело: Pexels Розгорнути

Ніжно-рожевий – найпростіший спосіб надати рукам свіжого вигляду

Один із найуніверсальніших варіантів для жінок зрілого віку – рожевий манікюр. Особливо гарно виглядають пудрові, молочні, персикові відтінки та ніжно-рожевий із домішкою бежевого. Такі кольори надають рукам легкості й елегантності. Вони не привертають зайвої уваги до зморшок, водночас нігті набувають здорового і природного вигляду.

Варто звернути увагу на так званий milky pink – напівпрозорий молочно-рожевий лак. Він делікатно вирівнює колір нігтьової пластини та надає їй легкого блиску. Це чудовий варіант для жінок, які віддають перевагу стриманому манікюру, що пасує і до повсякденного одягу, і до елегантних образів. Хорошим вибором можуть бути й насиченіші відтінки рожевого, особливо якщо шкіра рук має теплий підтон. Головне, щоб колір не був надто блідим порівняно з природним тоном шкіри.

Класичний червоний – стиль поза часом

Червоні нігті вже багато років асоціюються з елегантністю та жіночністю. Цікаво, що вдало підібраний відтінок червоного може ще й візуально омолодити руки. Особливо рекомендують яскраві, свіжі відтінки червоного, коралові, томатні та ніжно-малинові. Вони додають образу енергії та привертають увагу до акуратно нафарбованих нігтів.

Жінкам із теплим підтоном шкіри пасуватимуть червоні лаки з помаранчевим відтінком. Якщо ж шкіра має холодний підтон, краще обирати малинові кольори або класичний нейтральний червоний. А ще зрілим пані не потрібно відмовлятися від бордового чи темно-вишневого лаку. Просто варто пам’ятати, що дуже темні відтінки можуть створювати різкий контраст зі шкірою та підкреслювати нерівномірність її кольору.

Правильний відтінок червоног... Джерело: Pexels Розгорнути

Бежевий і нюдовий для подовження пальців

Якщо хочеться зробити руки візуально стрункішими, варто придивитися до лаків, відтінки яких близькі до природного кольору шкіри. Бежевий, колір кави з молоком, світло-коричневий і ніжно-персиковий створюють плавний перехід між нігтем і пальцем. Завдяки цьому пальці можуть здаватися довшими та тоншими. Такий варіант особливо добре підходить жінкам із короткими пальцями або широкими нігтьовими пластинами.

Проте під час вибору лаку nude важливо зважати на його підтон. Надто світлий, крейдяний бежевий може створити враження втомленої шкіри. А сильно виражені сірі відтінки не завжди гармонійно виглядають на руках із помітними пігментними плямами. Найкраще обирати кольори, які на один-два тони відрізняються від природного відтінку шкіри. Порівнювати їх бажано при денному освітленні.

Перламутровий блиск і делікатне сяйво

На зрілих руках чудово виглядає манікюр із легким блиском. Особливо популярні молочні лаки з перламутровим фінішем, світлий відтінок шампанського та делікатні частинки, що відбивають світло. Таке покриття надає нігтям елегантності, але не виглядає настільки яскраво, як великі блискітки чи металевий декор. Ще один цікавий варіант – ефект glazed nails, тобто нігті з ніжним склоподібним сяйвом. Його можна створити за допомогою напівпрозорого лаку та делікатної втирки.

Однак важливо знати міру. Великі блискітки, масивні прикраси і надмірна кількість сяйливих елементів можуть візуально обтяжувати руки. Значно гармонійніше виглядає рівне гладке покриття з ледь помітним мерехтінням.

Перламутрові переливи вдало... Джерело: Pexels Розгорнути

Яка форма нігтів омолоджує руки

Колір – лише половина успіху. Не менш важливу роль відіграє форма нігтів, яка може допомогти скоригувати пропорції рук. Одним із найвдаліших варіантів вважають м’який овал. Злегка заокруглені кінчики візуально подовжують пальці та роблять їх стрункішими.

Подібного ефекту можна досягти й за допомогою м’якого мигдалю – форми, за якої нігті трохи звужуються до кінчиків. Вона має гарний вигляд на нігтях середньої довжини та пасує до більшості кольорів.

Жінкам, які віддають перевагу коротким нігтям, підійде квадратна форма із заокругленими кутами. Це практичний варіант, який виглядає природно й елегантно.

Натомість дуже широкі геометричні квадрати та надзвичайно довгі нігті з гострими кінчиками не завжди мають виграшний вигляд. Вони можуть порушувати пропорції та перетворювати манікюр на головний акцент рук.

Короткі чи довгі – як обрати правильну пропорцію

Попри поширену думку, для манікюру з омолоджувальним ефектом не обов’язково відрощувати довгі нігті. Часто найкращий варіант – коротка або середня довжина, підібрана відповідно до природної форми рук. Нігті, що виступають за кінчики пальців лише на кілька міліметрів, можуть виглядати надзвичайно елегантно. До того ж вони зручні для повсякденних справ і простіші в догляді.

Важливо ретельно підпилювати нігті та стежити, щоб усі вони мали однакову довжину. Навіть найгарніший колір не матиме належного вигляду, якщо кінчики будуть нерівними.

Регулярний догляд - ключовий... Джерело: Pexels Розгорнути

Яких помилок варто уникати під час манікюру для зрілих рук

Не кожен модний манікюр однаково добре пасує шкірі зрілого віку. Особливо обережно варто ставитися до дуже холодних сірих відтінків, крейдяного білого та темних, майже чорних лаків. У деяких жінок вони можуть підкреслювати почервоніння, помітні вени чи пігментні плями.

Однак це не означає, що такі кольори категорично заборонені. Багато залежить від індивідуального тону шкіри та особистих уподобань. Також бажано уникати надто товстих шарів покриття, надмірно складного декору й недоглянутих кутикул. Навіть елегантний лак не замінить ретельної підготовки нігтьової пластини.

І не забувайте про догляд за шкірою. Регулярне використання зволожувального крему, бажано з гліцерином, церамідами або сечовиною у відповідній концентрації, допомагає зменшити сухість і шорсткість. Також варто щодня наносити на тильний бік долонь засіб із сонцезахисним фільтром SPF 30 або 50. Ультрафіолетове випромінювання прискорює фотостаріння шкіри та сприяє появі пігментних плям. Регулярно зволожуйте кутикулу олією і використовуйте лише м’які засоби для змивання лаку.

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