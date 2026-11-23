Який манікюр обрати на свята: найефектніші варіанти

Напередодні Різдва та Нового року багато жінок замислюються не лише над святковим вбранням, а й над манікюром. Цього сезону актуальними залишаються як стримані натуральні відтінки, так і яскраві дизайни з блискітками, металевими акцентами та незвичайними ефектами.

Які кольори та дизайни варто обрати для святкового манікюру 2026 року, розповідає

Які кольори манікюру будуть у моді на Різдво

Різдвяний глітер. Джерело: Instagram / @basecoatstories

Одним із головних фаворитів святкового сезону залишається насичений червоний колір. Він асоціюється з Різдвом, має елегантний вигляд і пасує як до повсякденного, так і до вечірнього образу.

Не менш актуальними будуть глибокий смарагдовий, пляшково-зелений та волошково-синій відтінки. Особливо ефектно вони поєднуватимуться із дрібними блискітками або делікатним сяйвом.

Оксамитові нігті, який колір. Джерело: instagram.com/nailsbylillylakemary

Водночас любителькам стриманого манікюру стилісти радять звернути увагу на молочні, кремові та ніжно-рожеві відтінки. Такі кольори створюють акуратний і витончений образ, який не втрачає актуальності після завершення свят.

Манікюр. Джерело: 123RF/PICSEL

Найкращі ідеї для святкового манікюру

Для тих, хто віддає перевагу мінімалізму, одним із найвдаліших варіантів стане напівпрозора молочна основа з невеликими декоративними елементами. Наприклад, один ніготь можна прикрасити крихітною золотою зірочкою, бантиком або кількома блискучими крапками.

Ще один варіант – святковий французький манікюр. Замість традиційних білих кінчиків можна обрати тонку лінію червоного, зеленого, золотого чи срібного кольору. Такий дизайн має ошатний вигляд навіть на коротких нігтях.

Манікюр. Джерело: 123RF/PICSEL

Тим, хто любить помітніші рішення, варто придивитися до таких варіантів:

Манікюр із блискітками. Щільне покриття із золотим, червоним або холодним блакитним глітером стане яскравим акцентом святкового образу.

Щільне покриття із золотим, червоним або холодним блакитним глітером стане яскравим акцентом святкового образу. Ефект "котяче око". Завдяки спеціальному магнітному лаку на нігтях утворюються переливи, які змінюються залежно від освітлення та кута огляду.

Завдяки спеціальному магнітному лаку на нігтях утворюються переливи, які змінюються залежно від освітлення та кута огляду. Манікюр зі стразами. Дрібні кристали можна розташувати біля основи нігтя або прикрасити ними лише один палець.

Дрібні кристали можна розташувати біля основи нігтя або прикрасити ними лише один палець. Блискуче омбре. Плавний перехід від натуральної основи до сяйливих кінчиків дозволяє поєднати стриманість та святковий блиск.

Вишневий манікюр у горошок. Джерело: Instagram / @swoonmanicures

Молочно-білий. Джерело: Instagram / @718beautybar

При цьому для ефектного манікюру зовсім не обов'язково прикрашати всі нігті. Іноді достатньо одного блискучого акценту або тонкої металевої лінії, щоб звичайне покриття перетворилося на святкове.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, які темні кольори манікюру актуальні цієї осені.