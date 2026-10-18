Яку форму брів обрати: поради стилістів

Правильно підібрана форма брів допомагає підкреслити очі, збалансувати пропорції обличчя та зробити риси виразнішими. Проте універсального варіанта, який однаково пасуватиме всім, не існує. Значення мають природна густота волосків, форма обличчя та особисті вподобання.

Відомі бровісти радять не обмежуватися модними тенденціями, а передусім враховувати індивідуальні особливості зовнішності. Водночас навіть невеликі зміни вигину або товщини брів можуть помітно вплинути на сприйняття обличчя. Які сім форм брів варто розглянути та як знайти свою, розповідаємо з посиланням на видання InStyle.

Прямі брови

Прямі брови майже не мають вираженого вигину. Така форма останніми роками здобула популярність завдяки соціальним мережам і тенденції до природного макіяжу.

За словами експертки Benefit Cosmetics Отем Естель, горизонтальна лінія брів допомагає візуально збалансувати видовжене обличчя та зробити його пропорції гармонійнішими.

Найкраще така форма може пасувати власницям овального або витягнутого обличчя. Серед знаменитостей, які її обирають, – Наталі Портман і Сара Джессіка Паркер.

Під час макіяжу важливо не створювати надто різкого вигину та не затемнювати кінчики брів. М'яке розтушовування допоможе зберегти природний ефект.

Брови зі звуженими кінчиками

Цей варіант передбачає густішу внутрішню частину брів, яка поступово переходить у тонший хвостик.

За словами Отем Естель, така форма особливо вдало підкреслює обличчя у формі серця, для якого характерні виразні вилиці та відносно вузьке підборіддя.

Завдяки плавному звуженню лінії стають м'якшими, а погляд – делікатнішим.

Прикладом може слугувати форма брів акторки Зої Кравіц.

Перевага цього варіанта полягає в універсальності. За допомогою олівця можна легко змінити вигин, зробивши брови прямішими або, навпаки, підкресливши їхню найвищу точку.

Тонкі брови

Мода на тонкі брови, яка була особливо популярною у 1990-х і на початку 2000-х років, поступово повертається. На думку стилістів, така форма може пасувати людям із невеликими, витонченими рисами обличчя.

Якщо очі та ніс відносно маленькі, тонші брови допоможуть зберегти гармонію пропорцій. Натомість за великих і виразних рис надто тонка лінія може бути менш помітною.

Серед знаменитостей, які експериментували з таким оформленням, – Ріанна та Белла Гадід.

Однак фахівці радять не поспішати з радикальним вищипуванням. Краще спочатку спробувати створити бажану форму косметичними засобами, адже після частого видалення волосків відновити природну густоту буває складно.

Брови з м'яким вигином

Одна з найуніверсальніших форм – брови з плавним, помірно вираженим вигином.

Експертка Мелані Марріс, засновниця бренду Brow Code, вважає, що такий варіант пасує більшості типів обличчя.

Ледь помітний підйом допомагає візуально відкрити погляд, не створюючи надто різких ліній. Особливо вдало він може підкреслити овальне обличчя. Прикладами такого оформлення є брови Бейонсе, Келлі Роуленд і Жасмін Сандерс.

Цю форму часто радять тим, хто хоче акуратний і природний результат без кардинальних змін зовнішності.

Брови з високим вигином

Виразна арка може стати вдалим рішенням для круглого або квадратного обличчя.

За словами Мелані Марріс, високий вигин створює візуальний ефект подовження та допомагає збалансувати широкі пропорції.

Для підкреслення форми можна трохи затемнити найвищу точку брів, скористатися гелем для фіксації волосків і нанести невелику кількість хайлайтера під бровою. Важливо не перестаратися: надто різкий кут може зробити вираз обличчя неприродно здивованим.

Серед знаменитостей із виразною аркою брів – Олівія Вайлд.

S-подібні брови

Попри незвичайну назву, ця форма може бути досить стриманою. Її особливість – злегка піднята внутрішня частина, яка плавно переходить у вигин і опущений кінчик. Разом ці лінії нагадують латинську літеру S.

Стилісти вважають, що таке оформлення може пасувати квадратному обличчю, оскільки допомагає збалансувати виразну лінію щелепи.

S-подібні брови можна побачити в Сандри Буллок, Пенелопи Крус і Гвен Стефані.

Для створення природного ефекту краще уникати чітких графічних контурів, натомість підкреслювати окремі волоски легкими штрихами.

Округлі брови

Округла форма вирізняється плавною дугою без гострих кутів. Вона підходить тим, хто хоче пом'якшити риси обличчя, але не прагне повністю прямих брів.

Мелані Марріс радить звернути увагу на такий варіант власницям обличчя у формі серця. Округлий контур допомагає врівноважити виразні вилиці та гостріше підборіддя.

Прикладами можуть слугувати брови Флоренс П'ю, Сідні Свіні та Каміли Мендес.

Головне – не робити дугу надто високою або ідеально напівкруглою, адже природна асиметрія та м'які переходи надають обличчю більш гармонійного виразу.

Як самостійно визначити правильну форму брів

Фахівці Benefit Cosmetics рекомендують скористатися простим методом трьох точок, який допомагає визначити початок, вигин і завершення брови.

Початок брови. Прикладіть олівець вертикально від бокової частини носа до внутрішнього краю брови. Позначте місце, де має починатися її лінія. Найвища точка. Проведіть уявну лінію від зовнішнього краю носа через центральну частину ока до брови. Це допоможе визначити орієнтовне розташування вигину. Кінець брови. Розташуйте олівець по діагоналі від крила носа через зовнішній кутик ока. Точка перетину з бровою підкаже, де варто завершити її хвостик.

Після цього можна обережно заповнити прогалини олівцем або тінями та зафіксувати волоски прозорим гелем.

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