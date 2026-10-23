Зачіски для квадратного обличчя.

Які зачіски підходять для квадратного обличчя: топ 10

Правильно підібрана стрижка може підкреслити природну красу обличчя, зробити його риси виразнішими або візуально пом’якшити чіткі лінії. Власницям квадратної форми обличчя стилісти радять звернути увагу на зачіски з м’якими шарами, текстурою та пасмами біля вилиць.

Які саме стрижки будуть найбільш вдалими, розповідає Who What Wear. Стилісти наголошують, що для квадратного обличчя підходить практично будь-яка довжина волосся. Головне – правильно розташувати об'єм і пасма, які обрамляють обличчя.

Як визначити квадратну форму обличчя

Головна особливість квадратного обличчя – виразна лінія нижньої щелепи. При цьому лоб, вилиці та щелепа зазвичай мають приблизно однакову ширину.

За словами зіркової перукарки Мелісси Тімперлі, під час вибору стрижки важливо враховувати не лише форму обличчя, а й висоту чола, розташування вилиць, особливості очей і природну лінію росту волосся.

Недбалий боб (Broken Bob)

Зачіска bob. Джерело: instagram.com/missjobaker

Ця стрижка передбачає довжину від підборіддя до плечей, злегка нерівні кінчики та природний рух волосся.

Особливо вдало виглядає варіант із подовженими передніми пасмами, які обрамляють нижню частину обличчя. Завдяки легкій недбалості зачіска не створює додаткових жорстких ліній і робить силует м'якшим.

Чубчик-шторка

Довгий боб (лоб). Джерело: instagram.com/streicherhair

Один із найуніверсальніших варіантів для квадратного обличчя – чубчик, розділений посередині. Його пасма плавно розходяться в боки, торкаються вилиць і поступово переходять в основну довжину волосся.

Така форма допомагає візуально пом'якшити кутастість обличчя. Крім того, чубчик-шторка добре поєднується як із короткими, так і з довгими стрижками.

Текстурований лоб

Текстурований лоб. Джерело: Instagram, @aimeesong

Подовжений боб до ключиць, або лоб, стане вдалим рішенням для тих, хто хоче зробити виразну лінію щелепи менш помітною.

Оскільки волосся закінчується нижче підборіддя, погляд спрямовується вниз, а обличчя здається візуально витягнутішим. Легкі хвилі та текстуровані пасма додають зачісці природності.

Сучасний шег (New Shag)

Сучасний шег. Джерело: Alexa Chung

Оновлена версія популярної багатошарової стрижки шег вирізняється м'якими переходами та подовженими пасмами.

Її головна перевага для квадратного обличчя полягає в тому, що об'єм розподіляється на різних рівнях, а не зосереджується біля підборіддя. Завдяки цьому зачіска виглядає легкою та збалансованою.

Багатошарова стрижка в стилі 90-х

Багатошарова стрижка в стилі 90-х. Джерело: Instagram, @hoskelsa

Об'ємні зачіски, які свого часу популяризували супермоделі Сінді Кроуфорд і Бріджит Голл, знову актуальні.

М'які шари біля вилиць і щелепи додають волоссю руху та допомагають відкрити обличчя. Це хороший варіант для тих, хто прагне оновити зачіску, але не хоче прощатися з довжиною.

Заокруглений чубчик

На відміну від густого прямого чубчика, який утворює чітку горизонтальну лінію, заокруглений варіант плавно повторює контури чола й переходить у бокові пасма.

Така форма створює делікатне обрамлення обличчя та гармонійно поєднується з виразною нижньою щелепою.

Градуйований боб

Градуйований боб. Джерело: Instagram, @alexisforeman

Особливість цієї стрижки – коротше волосся на потилиці та довші пасма спереду.

Завдяки градуйованим шарам майстер може регулювати об'єм і формувати бажаний силует. Подовжена передня частина допомагає збалансувати пропорції квадратного обличчя, а об'єм на потилиці робить зачіску виразнішою.

Подовжений косий чубчик

Подовжений косий чубчик. Джерело: Instagram, @emanuellek_

Чубчик, укладений набік, допомагає створити м'яку асиметрію та відвернути увагу від чітких геометричних ліній обличчя.

Він добре поєднується з бобом, багатошаровими стрижками середньої довжини та довгим волоссям. Це також один із найпростіших способів змінити образ без кардинального вкорочення волосся.

Коротка стрижка Mod Crop

Для любительок сміливих образів стилісти пропонують коротку стрижку в естетиці 1960-х років.

Її характерні риси – текстуроване волосся біля вух і виразний короткий чубчик. На відміну від зачісок, покликаних пом'якшувати пропорції, Mod Crop підкреслює сильні риси обличчя та робить їх головним акцентом образу.

Шег у стилі 70-х

Шег у стилі 70-х. Джерело: Instagram, @julesfi

Ще один вдалий варіант – багатошарова стрижка з характерною для 1970-х років невимушеністю.

Вона передбачає велику кількість шарів, природну текстуру та легку нерівномірність пасом. Особливо ефектно така зачіска виглядає на хвилястому волоссі, адже природні вигини додають силуету м'якості.

OBOZ.UA принагідно пропонує варіанти зачісок, що візуально омолоджують обличчя.