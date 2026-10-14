Тренди осені 2026.

Які стрижки популярні цієї осені: топ від експертів

Після літнього сезону багато жінок прагнуть оновити стрижку, додати волоссю об'єму або спробувати щось незвичайне. Цього року стилісти пропонують відмовитися від надмірно складних укладок на користь природної текстури, легкості та рухливості пасм.

Як пише Who What Wear, восени 2026 року немає однієї стрижки, яка б домінувала серед усіх інших. Натомість популярності набувають різноманітні варіанти для короткого, середнього та довгого волосся. Зіркова стилістка Бренднетта Ешлі назвала п'ять актуальних стрижок, на які варто звернути увагу цього сезону.

Скульптурне каре для кучерявого волосся

Хвилястий боб. Джерело: Instagram, @vincentpel

Ця стрижка поєднує чітку форму та природний об'єм локонів. Завдяки продуманому силуету кучері утворюють виразний контур, а зачіска залишається легкою та рухливою.

Для укладання експертка рекомендує наносити на вологе волосся зволожувальний крем для кучерів, а потім мус, який допоможе підкреслити їхню форму.

Сушити волосся бажано феном із дифузором, намагаючись якомога менше торкатися пасм. Важливо повністю висушити локони, щоб вони зберегли чіткість і не втратили об'єм.

М'який шег

М'який шег. Джерело: Instagram @cnaselli.

Шег – багатошарова стрижка з пасмами різної довжини, яка створює ефект легкої недбалості. Восени 2026 року особливо актуальна її м'яка версія без різких переходів.

Головна перевага такої зачіски – природна рухливість волосся. Вона добре підходить для хвилястих і кучерявих пасм, додаючи їм об'єму та виразності.

За словами Ешлі, секрет вдалого шегу полягає в контрольованій недбалості. Для укладання достатньо невеликої кількості мусу, а після висихання волосся окремі локони можна обережно розділити пальцями з краплею крему. Власницям хвилястого волосся варто використовувати мінімум засобів, щоб не обтяжувати пасма.

Кучерява піксі

Кучерява піксі. Джерело: Instagram, @alyssainthecity

Коротка стрижка піксі залишається актуальною, але цього сезону стилісти пропонують придивитися до варіанта з природними кучерями. Така зачіска відкриває обличчя, підкреслює його риси та створює додатковий об'єм у верхній частині голови.

Для укладання експертка радить використовувати гель легкої фіксації. Його потрібно нанести на чисте вологе волосся, після чого дати локонам висохнути природним способом або скористатися дифузором.

Коли волосся повністю висохне, можна обережно підняти його біля коренів гребінцем із довгими рідкими зубцями. Це додасть зачісці пишності, не порушуючи форму кучерів.

Довге волосся з багатошаровою стрижкою

Довге волосся з багатошаровою стрижкою. Джерело: Instagram, @cassdimicco

Тим, хто не хоче прощатися з довжиною, стилісти рекомендують багатошарову стрижку з пасмами, що обрамляють обличчя. Завдяки шарам волосся стає візуально об'ємнішим і набуває природної рухливості. Особливо вдало така стрижка підкреслює хвилясті та кучеряві локони.

Головне завдання майстра – створити м'які переходи між пасмами, щоб зачіска не була надто важкою або суворо структурованою.

Для укладання Ешлі радить поєднувати крем для кучерів із легким мусом. Перший допомагає зволожити волосся та підкреслити його текстуру, а другий забезпечує об'єм і фіксацію.

Короткий кучерявий чубчик

Короткий кучерявий чубчик. Джерело: Instagram, @yarashahidi

Один із найсміливіших трендів осені – мікрочубчик із природних кучерів. Його довжина зазвичай закінчується вище брів, завдяки чому акцент зміщується на очі та верхню частину обличчя. За словами стилістки, навіть така невелика зміна здатна суттєво оновити зачіску без необхідності зістригати основну довжину волосся.

Щоб короткі кучері тримали форму, експертка рекомендує наносити на вологий чубчик трохи гелю легкої фіксації. Це допоможе підкреслити кожен локон і зберегти природну текстуру.

OBOZ.UA принагідно пропонує варіанти зачісок, що візуально омолоджують обличчя.