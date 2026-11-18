Які спідниці носити в холодну пору року: трендові фасони

Холодна погода – не привід відмовлятися від спідниць на користь штанів. У сезоні осінь-зима 2026/2027 дизайнери пропонують безліч стильних варіантів, які можна поєднувати із затишними светрами, високими чоботами та теплими пальтами.

Спідниці стали одними з головних героїв модних показів. Зокрема, Prada представив весняно-літню колекцію із 63 образів, у жодному з яких не було штанів. Як пише Myself, деякі тенденції наступного року можна сміливо випробовувати вже зараз.

Спідниця-олівець

Спідниця-олівець. Джерело: Launchmetrics/Spotlight

Класична спідниця-олівець давно вийшла за межі суворого офісного дрескоду. Цього сезону дизайнери пропонують носити її не лише з елегантними сорочками та жакетами, а й із повсякденним одягом.

Особливо актуальні моделі прямого або злегка звуженого крою, які підкреслюють силует. Щоб образ не був надто офіційним, стилісти радять поєднувати таку спідницю з об'ємним светром чи сорочкою вільного крою.

Головний секрет стильного поєднання – гра на контрастах. Приталений низ чудово гармонує з масивним верхом. Для більш стриманого образу можна обрати укорочений жакет, який акцентуватиме увагу на талії. Саме такі спідниці можна було побачити в осінньо-зимовій колекції Tory Burch.

Картаті спідниці

Картаті спідниці. Джерело: Launchmetrics/Spotlight

Клітинка знову повертається до списку найпопулярніших принтів холодного сезону. Однак замість яскравих шотландських поєднань червоного, синього та зеленого дизайнери пропонують звернути увагу на більш стриману палітру.

У тренді картаті спідниці коричневого, сірого та інших нейтральних відтінків. Вони добре поєднуються з однотонними водолазками, в'язаними светрами та класичними пальтами. Для створення елегантного образу можна обрати комплект зі спідниці та жакета з однаковим принтом. А якщо хочеться чогось сучаснішого, варто доповнити картату модель курткою з хутряним оздобленням.

Натхненням може стати колекція Brunello Cucinelli, де традиційний візерунок отримав нове, вишуканіше прочитання.

Мереживні спідниці

Мереживні спідниці. Джерело: Launchmetrics/Spotlight

Легке мереживо зазвичай асоціюється з весняними та літніми образами. Проте цього року Saint Laurent, Fendi та Valentino довели, що ніжні фактури можуть стати частиною зимового гардероба. Для холодної погоди краще обирати моделі зі щільною підкладкою або спідниці з теплого матеріалу, прикрашені мереживними вставками.

Наймоднішими будуть чорні, шоколадні, темно-коричневі та інші приглушені відтінки. Вони додають образу елегантності та легко поєднуються із зимовими речами.

Особливо ефектно мереживна спідниця пасуватиме до грубого в'язаного светра, об'ємного кардигана або шуби зі штучного хутра. Таке поєднання різних текстур робить навіть найпростіший образ цікавішим.

Шкіряні спідниці

Шкіра залишається одним із найактуальніших матеріалів осінньо-зимового сезону. Спідниці з натуральної або якісної штучної шкіри мають стильний вигляд і добре поєднуються з теплим трикотажем.

Особливу увагу дизайнери приділяють моделям із фактурною поверхнею. Серед головних тенденцій – імітація крокодилячої шкіри, декоративні блискавки та незвичайні деталі крою.

Такі спідниці можна носити з об'ємними светрами, водолазками або кардиганами великої в'язки. Ще один модний варіант – шкіряний комплект зі спідниці та куртки в одному стилі.

У колекції Elie Saab, наприклад, з'явилися елегантні моделі з фактурою під крокодилячу шкіру, які можуть стати основою виразного зимового образу.

Акцентні спідниці

Altuzarra, Prada, Dior. Джерело: Launchmetrics/Spotlight

Для тих, хто не боїться модних експериментів, дизайнери підготували спідниці, які одразу привертають увагу. Це можуть бути моделі з асиметричним подолом, об'ємними воланами, декоративною вишивкою або незвичайним поєднанням кольорів.

Головне правило – дозволити спідниці залишатися центральним елементом образу. Якщо вона має складний крій чи яскраве оздоблення, решту речей краще обирати максимально лаконічними. Наприклад, пишна спідниця чудово поєднуватиметься з однотонною приталеною водолазкою, а асиметрична модель – зі стриманим светром і класичними чоботами.

Важливо також дотримуватися балансу пропорцій. Якщо низ об'ємний, верх бажано обирати більш прилеглим, щоб образ залишався гармонійним.

У холодну пору року спідниці варто доповнювати щільними колготками, високими чоботами та теплим верхнім одягом. Це дозволить не лише слідувати модним тенденціям, а й почуватися комфортно навіть у морозні дні.

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