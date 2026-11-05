Як захистити шкіру від сухості: які засоби слід прибрати восени

Восени чимало зовнішніх чинників змінюються у бік, не дуже сприятливий для шкіри – повітря на вулиці стає холодним, а опалення приміщень пересушує його. Через це починає сохнути і шкіра, вона стає менш еластичною і потребує більш ретельного догляду та захисту.

Як пише видання Myself, початок холодів – це час переглянути свою косметичку та оцінити, які засоби не відповідають потребам шкіри у цей період. Деякі продукти, які чудово підходили для літа, восени краще замінити на засоби з більш насиченим складом.

Продукти для осінньо-зимвого... Джерело: Pexels Розгорнути

4 косметичні засоби, які варто замінити восени

Легкі гелеві креми

Влітку легкі гелеві креми особливо зручні: вони швидко вбираються і не створюють відчуття важкості на шкірі навіть у спеку. Проте восени такого догляду може бути недостатньо. Через холодне повітря надворі та сухість у приміщеннях, де працює опалення, шкіра швидше втрачає вологу.

Що краще обрати: восени варто перейти на дещо поживніший крем для обличчя з церамідами або гліцерином. Гліцерин допомагає утримувати вологу в шкірі, а цераміди підтримують її природний захисний бар'єр. Завдяки цьому шкіра залишається м'якою та еластичною навіть у прохолодну погоду.

Матувальні засоби для догляду

Зі зниженням температури та початком опалювального сезону шкіра може втрачати м'якість і швидше пересихати. Тому матувальні засоби, які були корисними влітку, восени можуть виявитися зайвими. Особливо якщо шкіра вже майже не блищить, зате на ній почали з'являтися сухі ділянки.

Що краще обрати: замість матувальних засобів використовуйте зволожувальний крем, який відповідає актуальному стану шкіри. Якщо шкіра комбінована, можна наносити більш насичений засіб лише на сухі ділянки, а Т-зону й надалі зволожувати легким кремом.

Агресивні засоби для відлущування

Коли восени шкіра починає лущитися, виникає бажання частіше використовувати пілінги, щоб позбутися відмерлих клітин. Однак сильнодійні кислотні засоби та грубі механічні скраби можуть ще більше подразнювати шкіру, яка й без того потерпає від сухості. Особливо обережними варто бути, якщо з'явилися почервоніння, відчуття стягнутості або сухі ділянки.

Що краще обрати: скоротіть частоту використання пілінгів і приділяйте більше уваги зволоженню. Перевагу варто віддавати делікатному догляду, який допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.

Легкі лосьйони для тіла

Восени додаткового догляду потребує не лише обличчя, а й шкіра всього тіла. Через похолодання шкіра рук і ніг може швидше ставати сухою та шорсткою. До того ж у холодну пору року ми частіше приймаємо гарячий душ або ванну, а гаряча вода додатково вимиває природні жири, які захищають шкіру від втрати вологи.

Що краще обрати: літній легкий лосьйон варто замінити на більш насичений крем або бальзам для тіла. Добре підійдуть засоби з гліцерином, олією ши або церамідами. Найкраще наносити їх відразу після душу, поки шкіра ще не повністю висохла: так легше утримати в ній вологу.

Восени важливо ретельно догл... Джерело: Pexels Розгорнути

Який косметичний засіб не варто прибирати з догляду навіть восени

Попри те що з настанням холодів деякі косметичні засоби краще замінити, один продукт обов'язково має залишитися у щоденній б'юті-рутині – сонцезахисний крем. Зниження температури, менша кількість сонячних днів і ранні сутінки зовсім не означають, що ультрафіолетове випромінювання зникає. Зокрема, UVA-промені, які сприяють передчасному старінню шкіри, досягають її навіть у похмурі осінні дні. Тому про захист від сонця не варто забувати й після завершення літа.

Якщо легкий літній сонцезахисний крем восени вже не забезпечує достатнього зволоження, його можна замінити на більш насичений за текстурою засіб. Головне – не відмовлятися від належного UV-захисту навіть у холодну пору року.

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