Як наносити туш, щоб вії були максимально довгими: секрет візажистів

Довгі пухнасті вії – ідеальне завершення будь-якого макіяжу від яскравого вечірнього до легкого і майже невидимого. І головний секрет тут криється у правильній техніці нанесення туші.

Як фарбувати вії практично на професійному рівні, розповіло видання Myself. Насамперед оберіть продукт, який закриє вашу основну потребу – це може бути додатковий об’єм, якщо вії тонкі, ефект видовження або водостійка формула. А далі виконайте такі кроки так, як радять це робити професійні візажисти.

В першу чергу ретельно очистіть вії – туш добре ляже тільки на ідеально чисту поверхню.

Візьміть щипці для завивання вій, прикладіть їх біля самої основи та обережно підкрутіть волоски.

Далі беріться за туш. Тримайте щіточку горизонтально, починайте від коренів вій і фарбуйте їх легкими зигзагоподібними рухами від основи до кінчиків.

Вії у кутиках очей можна додатково профарбувати кінчиком щіточки.

Щоб візуально подовжити вії, нанесіть туш також із верхнього боку. Для цього піднесіть щіточку з боку повіки і обережно проведіть нею по волосках, не натискаючи.

Дайте першому шару туші трохи підсохнути, а потім нанесіть другий.

На завершення розділіть вії спеціальною щіточкою, щоб вони не злипалися.

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