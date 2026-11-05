Як фарбуватися підводкою, якщо є нависла повіка: секрети професіоналів

Ті, у кого нависають повіки, добре знають цю проблему: через таку особливість очі іноді здаються меншими. Тому багато хто відмовляється від підводки в макіяжі, побоюючись, що вона ще більше зменшить око або просто загубиться під складкою повіки.

Але видання Myself стверджує, що кілька простих прийомів допоможуть зробити погляд виразнішим. Навіть із навислими повіками можна акуратно намалювати стрілки, які не розмажуться, не відіб’ються небажаним чином на шкірі та не сховаються у складці. Ось як правильно наносити підводку, щоб макіяж мав охайний вигляд.

Порада 1. Обирайте водостійку підводку

Для навислих повік найкраще підходять водостійкі гелеві підводки або олівці для очей. Рідкі засоби можуть швидко розмазуватися чи відбиватися на складці повіки. Натомість водостійкий олівець або гелева підводка добре тримаються протягом дня, тож вам не доведеться постійно поправляти макіяж.

Додаткова порада: якщо використовуєте гелеву підводку, візьміть тонкий пензлик. З ним легше провести акуратну лінію.

Порада 2. Спробуйте техніку tightlining

Назва цієї техніки може звучати складно, але по суті вона доволі проста. Все, що потрібно зробити, це підвести верхню лінію росту вій безпосередньо біля коренів, заповнивши проміжки між віями. Завдяки цьому вони здаватимуться густішими, а очі – виразнішими й відкритішими. При цьому на самій повіці не буде помітної товстої лінії.

Як це зробити:

Злегка підніміть верхню повіку. Обережно відтягніть її пальцем угору, щоб побачити лінію росту вій.

Візьміть олівець або гелеву підводку. Найкраще підійде м'який олівець, який легко ковзає вздовж лінії вій.

Заповніть проміжки між віями. Обережно проведіть кінчиком олівця біля самих коренів вій, не натискаючи на шкіру над ними. Завдання – не намалювати лінію на повіці, а зафарбувати простір між віями.

Працюйте невеликими ділянками. Поступово рухайтеся від середини повіки до зовнішнього, а потім до внутрішнього куточка ока.

За потреби трохи розтушуйте. Якщо лінія здається надто різкою, скористайтеся тонким пензликом або ватною паличкою.

Для макіяжу навислої повіки... Джерело: Ariel Skelley Розгорнути

Порада 3. Малюйте тонку лінію

Якщо віддаєте перевагу класичним стрілкам, не робіть їх надто товстими. Широка лінія може сховатися під складкою повіки і через це виглядати неохайно. Починайте з тонкого штриха у внутрішньому куточку ока, поступово трохи потовщуючи його ближче до зовнішнього. Невеликий кінчик стрілки, спрямований угору, візуально підніме повіку та зробить погляд відкритішим.

Додаткова порада редакції: якщо шкіра повік схильна до жирності, а підводка часто відбивається на ділянці шкіри над рухомою повікою, можна спробувати використати кремові тіні. Цей засіб створює на повіці кремову основу, завдяки якій підводка довше залишається на місці та не стирається. Особливо добре це працює з водостійкими формулами: вони тримаються на кремовій основі краще, ніж безпосередньо на жирній шкірі.

Порада 4. Під час нанесення не заплющуйте очі та не натягуйте повіки

Якщо повіки нависають, важливо добре бачити їхню природну форму та складку під час нанесення підводки. Коли ви піднімаєте повіку пальцями або натягуєте шкіру, її положення змінюється.

Щойно ви відпустите шкіру, вона повернеться на місце, а намальована лінія може деформуватися або розмазатися. Тому підводку краще наносити, тримаючи обидва ока відкритими і розслабленими та дивлячись прямо в дзеркало.

Додаткові поради та б'юті-хитрощі для навислих повік

Не забувайте про брови. Акуратна форма брів допомагає візуально підняти всю ділянку повік.

Акуратна форма брів допомагає візуально підняти всю ділянку повік. Обирайте матові текстури. Для рухомої повіки краще використовувати матові тіні: блискучі відтінки можуть візуально обтяжувати погляд.

Для рухомої повіки краще використовувати матові тіні: блискучі відтінки можуть візуально обтяжувати погляд. Робіть акцент на віях. Довгі, добре розділені вії допомагають зробити погляд свіжішим і виразнішим.

Довгі, добре розділені вії допомагають зробити погляд свіжішим і виразнішим. Доглядайте за шкірою повік. Легка сироватка для шкіри навколо очей, нанесена вранці, допоможе зволожити її та зробить нанесення підводки комфортнішим.

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