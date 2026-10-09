У моду повертається макіяж із 90-х: який продукт знову в тренді
Холодний олівець - мастхев о...
Джерело: Створено за допомогою ШІ
Розгорнути
Лайнер для губ – це один із найефективніших інструментів у макіяжі, який дозволяє коригувати форму, створювати чіткий контур та візуально додавати губам об'єму. Але восени 2026 року в тренди входить один конкретний тип продукту. Оскільки в моду повертається естетика 90-х із її холодними нейтральними тонами, лайнер теж має їй віповідати.
Як пише видання Who What Wear, ключовий тренд сезону – це не чітка графічна лінія, а розтушований, об'ємний контур, створений за допомогою декількох шарів холодних нейтральних відтінків. Такий прийом дозволяє маніпулювати формою та створювати природний 3D-ефект. Це робить холодні олівці універсальним вибором для будь-якого тону шкіри та будь-якого бюджету.
Різновиди лайнерів для губ та їхні переваги
- Матові класичні олівці
Ідеально підходять для створення високочіткого, оксамитового контуру. Вони забезпечують насичений пігмент, чудово тримають форму та дають змогу промальовувати як виразні лінії, так і створювати м'який розтушований ефект. На додачу ви отримуєте зручну форму корпусу, яка добре лягає в руку і допомагає краще контролювати нанесення.
- Кремові олівці-стіки
Найкращий вибір для природного щоденного макіжу та швидкого контурування. Завдяки м'якій текстурі вони легко ковзають по губах, м'яко розтушовуються в один дотик і надають візуального об'єму без занадто чітких меж. Формули таких засобів нерідко містять доглядові компоненти та мають високу насиченість кольору.
- Кремові олівці з матовим фінішем
Універсальний варіант, який поєднує комфортне м'яке нанесення та високу стійкість протягом багатьох годин. Вони випускаються в широкій палітрі – від світлих бежевих і таупових відтінків для блідої шкіри до глибоких шоколадних і ягідних тонів для засмаглої та від природи темної шкіри. Крім того, деякі засоби цього типу є багатофункціональними й можуть використовуватися також для очей, брів чи щік.
Що таке лайнер для губ і навіщо він потрібен
Такий продукт підкреслює та виділяє природну форму губ перед нанесенням помади чи блиску. Він запобігає пласкому вигляду макіяжу й створює бар'єр, який не дає рідким текстурам розтікатися в дрібні зморшки довкола губ. А ще суттєво продовжує стійкість макіяжу.
Якщо раніше лайнери існували переважно у форматі стандартних дерев'яних олівців, то сьогодні ринок пропонує безліч текстур під будь-які потреби: від м'яких кремових стіків для м'якого контурування до ультрастійких маркерів-тінтів.
Як визначити свій підтон шкіри
Щоби правильно підібрати колір лайнера для губ, необхідно орієнтуватись на свій тип зовнішності. Невідповідність у теплоті може зробити обличчя втомленим і хворим на вигляд. Тому колір продукту треба підбирати уважно.
Найпростіший спосіб дізнатися свій підтон – роздивитися венки на внутрішній стороні зап'ястя при денному світлі. Їхній колір дасть вам підказку:
- сині або фіолетові вени – холодний підтон;
- зеленкуваті вени – теплий підтон;
- суміш зелених, синіх та фіолетових вен – нейтральний підтон;
- зелені та сині вени – оливковий підтон.
Раніше OBOZ.UA розповідав, як зробити трендові мокрі вії.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!