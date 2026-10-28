Шість легких, але моторошних, макіяжів на Геловін своїми руками: їх зможе повторити кожен. Відео

Для ефектного образу на Геловін не обов’язково купувати дорогий грим або витрачати кілька годин на підготовку. Звичайна косметика, трохи червоного та чорного пігментів і кілька вдалих прийомів допоможуть створити моторошний макіяж навіть без професійних навичок.

Шістьма ідеями поділилася б’юті-блогерка Александра Клаудія Мілек у відео з варіантами геловінського макіяжу. Серед них – криваві подряпини, хижий леопардовий образ, ефект розірваної шкіри, чорні сльози та грим у стилі скелета.

Криваві подряпини

Макіяж з червоними слідами на щоці можна створити за допомогою косметики та фольги. Такий прийом допомагає намалювати нерівні лінії, що нагадують подряпини. Достатньо додати кілька темніших штрихів, щоб зробити їх виразнішими.

Криваві подряпини. Джерело: скриншот

Леопаодовий макіяж

Для цього образу знадобляться олівець або підводка двох кольорів – чорний і коричневий. На обличчі малюють характерні анімалістичні плями, а біля носа додають темні деталі, що нагадують мордочку хижака. Щоб додати образу геловінської атмосфери, можна намалювати червоні подряпини біля ока.

Леопаодовий макіяж. Джерело: скриншот

Образ Пенівайза

Ще одна ідея – образ клоуна Пенівайза. Червоні лінії проводять від нижньої повіки вниз, створюючи ефект кривавих сліз. У поєднанні з виразними стрілками та насиченою червоною помадою макіяж має особливо драматичний вигляд.

Образ Пенівайза. Джерело: скриншот

Подряпини на обличчі

Для цього варіанта червоним олівцем або фарбою для гриму малюють кілька паралельних ліній на щоці. Їх можна доповнити темнішими штрихами, щоб створити ілюзію свіжих ран.

Подряпини на обличчі. Джерело: скриншот

Клоун з чорними "слізьми"

Темні смужки під очима перетворюють звичайний макіяж на моторошний образ. Для цього використовують чорну косметику, яку розтушовують або наносять нерівними лініями від повік до губ.

Клоун з чорними слізьми. Джерело: скриншот

Грим скелета

Чорною косметикою затемнюють ділянки навколо очей і кінчик носа, а біля губ малюють вертикальні лінії, що імітують шрами. Завдяки контрасту темних і світлих ділянок обличчя образ виходить виразним.

Грим скелета. Джерело: скриншот

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