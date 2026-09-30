Щоб не плакати біля дзеркала: Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн

Український дизайнер Андре Тан назвав п’ять речей, які, на його думку, краще не купувати онлайн без можливості примірки. Йдеться про джинси, бюстгальтери, взуття для тривалого носіння, вечірні сукні складного крою, а також пальта й жакети з дешевої тканини.

Про це модельєр розповів в Instagram. Він зауважив, що зручність онлайн-шопінгу іноді обертається розчаруванням після отримання посилки.

"Натиснула на кнопочку – і вже через три дні плачеш біля дзеркала", – пожартував Тан.

Джинси

За словами дизайнера, з джинсами маловідомих брендів краще не ризикувати без примірки. Навіть якщо на фотографії вони мають ідеальний вигляд, передбачити посадку, довжину та щільність деніму буває складно.

За словами дизайнера, з джин... Джерело: senivpetro on Magnific Розгорнути

Бюстгальтер

На його думку, фотографії недостатньо, щоб зрозуміти, чи правильно підібрані чашка та об’єм і чи забезпечує модель необхідну підтримку. Тому навіть якщо білизна має привабливий вигляд на сайті, результат після отримання посилки може бути зовсім іншим.

Бюстгальтер не варто купувати онлайн Джерело: unsplash.com/@davemcphoto

Взуття для тривалого носіння

Не радить дизайнер онлайн купувати й взуття, яке планується на довгу носку. Особливо це стосується моделей, де важливі комфорт і правильна посадка.

"Красиві туфлі, у яких ви не можете ходити, лише тільки сидіти, – це вже не взуття, а декорації", – сказав Тан.

Не радить дизайнер онлайн купувати взуття Джерело: instagram.com/hannamw

Вечірня сукня складного крою

Мова про вечірні сукні з корсетами, драпіруванням та складними вирізами. Дизайнер вважає, що такі моделі повинні точно сідати по фігурі, а оцінити це за фотографією практично неможливо.

Вечірня сукня складного крою Джерело: Getty

Пальто або жакет із дешевої тканини

Останніми у списку Андре Тана стали пальта та жакети з дуже дешевих матеріалів. На фотографії така річ може мати цілком вдалий вигляд, однак зображення не передає фактуру й вагу тканини.

Крім того, заздалегідь складно зрозуміти, як саме матеріал поводитиметься на фігурі та чи матиме річ такий самий вигляд, як на фото.

Пальто або жакет може бути із дешевої тканини Джерело: instagram.com/maroobii_

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