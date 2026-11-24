Різдвяні тренди в манікюрі, які додадуть настрою у грудні: найкращі ідеї

Грудень – місяць, сповнений різдвяного настрою, і починається він нерідко з кінчиків пальців. Ще до того, як вирушити обирати подарунки, чимало жінок створюють собі святковий манікюр.

І за словами нейл-майстрів, цей сезон – чудова нагода поекспериментувати і з кольорами, і з текстурами, спробувавши трошки відійти від стандартної класики. Найвдаліші варіанти поєднують традиційні мотиви з грайливими деталями. Завдяки цьому навіть один відтінок лаку може стати головним акцентом святкового образу. Які дизайни варто випробувати напередодні Різдва у 2026 році, розповіло видання Grazia.

Рубіновий, золотий і трохи хрому

Червоне і золоте - класичне... Джерело: Instagram / @rainhadoalongamento Розгорнути

Почніть із глянцевого рубінового покриття, а вздовж кутикули проведіть тонку золоту лінію або додайте один металевий акцент на підмізинному пальці. Таке поєднання має особливо ошатний вигляд і красиво відбиває світло свічок та різдвяних гірлянд. Золоті деталі найкраще пасують до нігтів округлої форми: лінія повторює вигин пальця й привертає увагу до рук під час руху. Якщо хочеться чогось стриманішого, спробуйте хромове покриття поверх насичено-червоної основи. Воно створює дзеркальний, майже скульптурний блиск, який додає образу вишуканості без зайвої помпезності. Хром відбиває світло і навколишні предмети, тож навіть звичайний жест – наприклад, коли ви тримаєте келих, – стає ефектнішим.

Сніжинки та напівпрозорі кінчики

Сніжинки створять святковий... Джерело: Volniy Розгорнути

Молочна напівпрозора основа з делікатними сніжинками має свіжий і по-зимовому ніжний вигляд, особливо на коротких нігтях. Найкраще, якщо візерунки будуть тонкими і трохи нерівномірними: намальовані вручну сніжинки виглядають цікавіше за однакові відбитки штампом. Інший варіант – додати на кінчики нігтів тонкі блакитні або білі лінії, що нагадують сніг, але не перевантажують манікюр. Обидва дизайни можна доповнити перлинним або блискучим акцентом, який створить легке мерехтіння. Такий манікюр доречний і на денній зустрічі, і на вечері при свічках. До того ж напівпрозоре покриття залишає видимим природний колір нігтя, завдяки чому дизайн має особливо ніжний вигляд.

Клітинка та хвойні відтінки

Відтінки хвої - гарячий трен... Джерело: Instagram / @avrnailswatches Розгорнути

Манікюр у клітинку додає образу затишного настрою й трохи нагадує стиль препі. Спробуйте темно-зелену основу з тонкими червоними та кремовими лініями або зробіть класичний шотландський візерунок лише на одному акцентному нігті. Для сучаснішого варіанта поєднайте хвойний зелений із глянцевими чорними деталями – такий дизайн радше нагадує витвір сучасного мистецтва, ніж пряниковий будиночок. Клітинка потребує акуратності, тому результат багато в чому залежить від твердої руки й тонкого пензлика майстра. Саме вони допоможуть зробити чіткий візерунок, а не випадкові смужки. Тим, кому подобається такий манікюр, нерідко хочеться носити його кілька тижнів поспіль, і це найкраще свідчить про його позачасову привабливість.

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