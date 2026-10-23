Речі з 70-х повертаються в моду: як їх стилізувати

Мода знову повертається до 1970-х, а разом із нею приходять замшеві куртки коньячного кольору, штани-кльош, вельвет і чоботи, ніби просто з танцмайданчика Studio 54. Проте стилізувати цей одяг потрібно уже з урахуванням новітніх трендів.

Як створити лук із елементами стилю бохо, не перетворивши його на образ для костюмованої вечірки, розбиралось видання Interia Styl. Достатньо ввести у свій гардероб кілька характерних для тієї епохи речей та матеріалів.

Замша коньячного кольору

Замшева куртка. Джерело: Pexels

У моді 1970-х замша посідала особливе місце. Саме з нею нерозривно пов’язане зародження стилю бохо. Тоді з цього матеріалу шили буквально все: від довгих пальт і мідіспідниць на кнопках до жилетів із торочками.

А що маємо сьогодні? М’яка, злегка матова замша найкраще розкривається у відтінках карамелі, коньяку та темного шоколаду. Вона знову з’являється в куртках прямого крою, лаконічних тренчах, елегантних сумках і чоботах із призбираною халявою.

А якщо додати до цього штани-кльош, які впевнено тримаються серед трендів ще з минулого сезону, вийде образ просто з 1975 року. Замша коньячного кольору найкраще поєднується з простими речами: саме в невимушених образах вона сьогодні має найелегантніший вигляд.

Штани-кльош

Джинси-кльош. Джерело: Pexels

Насправді, вони нікуди і не зникали, просто залишались побічним, фоновим трендом. Штани, розширені від коліна, – одна з тих моделей, які миттєво створюють настрій 1970-х, особливо якщо вони мають високу посадку й майже повністю закривають взуття.

Сучасний кльош – це не лише денім. Не менш ефектний вигляд мають моделі з костюмної тканини, особливо у відтінках темного шоколаду, графіту та насиченого бордо. У поєднанні з тонким приталеним гольфом, жакетом із чіткою лінією плечей і взуттям на стійких підборах вони створюють універсальний, але водночас виразний модний образ.

Вельвет

Вельвет. Джерело: Unsplash

Роками вельвет асоціювався з гардеробом викладача літератури, старими піджаками та штанами, що завалялись на дні дідусевої шафи. Сьогодні ці асоціації, навпаки, працюють на його користь. Вельвет чудово вписується в захоплення ретростилем, естетикою grandpa chic і речами, які не виглядають бездоганно новими.

Найцікавіше він розкривається в осінніх кольорах: сливовому, гірчичному, оливковому, карамельному та шоколадному. При цьому зовсім не обов’язково вдягатися у вельвет із голови до ніг. Достатньо накинути вельветовий жакет на мереживний топ або поєднати штани із цього цікавого матеріалу з кашеміровим светром і балетками – і вийде невимушений образ у стилі Джейн Біркін.

Високі чоботи

Високі чоботи. Джерело: Pexels

Не черевики й не кросівки зараз головне взуття сезону, а чоботи до коліна. Найкраще – коньячного, карамельного або насиченого коричневого кольору, із трохи заокругленим носком і стійкими підборами. У 1970-х їх носили з мідіспідницями, квітчастими сукнями та короткими пальтами. Зараз ці поєднання повертаються.

Коньячні чоботи можна сховати під лаконічною сатиновою спідницею або поєднати з бермудами та об’ємним жакетом. Достатньо, щоб з-під одягу виглядала частина халяви, – і настрій 1970-х виникне сам собою.

Хутряний комір

Хутряний комір. Джерело: Pexels

Є речі, створені для того, щоб одразу привернути увагу. Куртки та пальта з великими пухнастими комірами саме такі. Вони додають образу характерного настрою рок-зірок, богеми й жінок, які виходили зі Studio 54 уже на світанку.

Сьогодні, звісно, варто насамперед звернути увагу на штучне хутро, але головне правило залишається незмінним: комір має бути помітним. Особливо цікаво він виглядає на замшевій або шкіряній куртці в поєднанні з максимально простим одягом. Джинси, тонкий гольф, чоботи – і образ готовий.

Блузи з рюшами

Романтична блуза. Джерело: Pexels

Оборки, прозорі тканини, зав’язки під шиєю, пишні рукави та дрібні квіткові візерунки. Романтичні блузи були однією з характерних деталей гардероба 1970-х, але сьогодні їх точно не варто носити надто стримано.

Найкращий вигляд вони мають тоді, коли ніжність тканини контрастує з чимось грубішим: вицвілим денімом, шкірою або замшею. Прозора сорочка з бантом під шиєю, заправлена в широкі джинси й доповнена масивним ременем? Чудова ідея. Тут ідеться не про бездоганний образ у стилі бохо, а радше про дівчину, яка цілком могла б опинитися за лаштунками концерту Fleetwood Mac.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чоботи якого кольору будуть в моді цього сезону.