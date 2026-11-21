Популярний перед Різдвом: який манікюр зробити у грудні

Із наближенням Різдва хочеться додати трошки святкового настрою навіть у свій манікюр. Але цього року замість звичного класичного червоного варто звернути увагу на вишуканіший відтінок – Spiced Cherry Red, який став одним із головних кольорів сезону.

Він не просто створює святковий вайб, а ще й чудово поєднується з різними дизайнами. Як носити цей колір у прийдешньому різдвяному сезоні розповіло видання Myself.

Манікюр Spiced Cherry: особливості тренду

Наймодніший колір манікюру в... Джерело: Instagram / @bangstyle Розгорнути

Для передсвяткового періоду важко знайти вдаліший колір, ніж насичений вишневий. Він не настільки темний, щоб здаватися майже чорним, але й не такий яскравий, як відтінки, які ми зазвичай обираємо влітку. Водночас навіть класичні кольори лаку час від часу отримують сучасне оновлення. Spiced Cherry Red – це трохи темніший, тепліший і більш приглушений варіант традиційного різдвяного червоного. Він поєднує глибокий бордовий, класичний вишневий і ледь помітний коричневий відтінки, завдяки чому виглядає водночас святково й елегантно.

Цей колір сам по собі має ефектний вигляд, тож додатковий дизайн йому не потрібен. На коротких нігтях природної форми він створює стриманий і доглянутий образ, а на довгих нігтях мигдалеподібної форми додає манікюру особливого шарму.

Як носити Spiced Cherry Red на Різдво

Навіть без додаткового декору темний відтінок має чудовий вигляд із глянцевим покриттям. Завдяки блиску насичений вишневий колір розкривається особливо виразно.

Якщо ж на свята хочеться чогось цікавішого, темно-вишневий можна доповнити тематичними деталями. Наприклад, золотими зірочками, делікатними хромованими елементами або блискучими візерунками. А тим, хто віддає перевагу стриманішому манікюру замість однотонного покриття, підійде французький манікюр із використанням відтінку Spiced Cherry.

Ось кілька варіантів дизайну, які можуть стати джерелом натхнення:

Смужки та золоті акценти

Смужки та золоті акценти. Джерело: Instagram / @nails.by.iz_

Срібні блискучі зірки

Срібні блискучі зірки. Джерело: Instagram / @peachnailco

Різдвяний глітер

Різдвяний глітер. Джерело: Instagram / @basecoatstories

Вишневий манікюр у горошок

Вишневий манікюр у горошок. Джерело: Instagram / @swoonmanicures

Різдвяний манікюр із ефектом аури

Різдвяний манікюр із ефектом аури. Джерело: Instagram / @heygreatnails

Найкраще цей колір розкривається на коротких і середньої довжини нігтях акуратної форми. Доглянута кутикула та глянцеве фінішне покриття стануть вдалим завершенням передсвяткового манікюру.

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