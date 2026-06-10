Помʼякшує риси обличчя: який макіяж став трендом осені 2026

Сяйлива шкіра та надмірний блиск цієї осені поступаються місцем більш стриманому макіяжу. Одним із головних бʼюті-трендів сезону став Cloud Skin – техніка, яка створює мʼякий, оксамитовий і природний тон без ефекту маски.

У 2026 році в макіяжі загалом простежується повернення до природності. Замість складних технік, щільного покриття та виразного контурингу популярності набувають образи, у яких шкіра залишається помітною, а косметика лише делікатно підкреслює риси обличчя, інформує Myself.

У чому особливість Cloud Skin

Макіяж. Джерело: Instagram, @jentioseco

Головна риса цього макіяжу – шовковисто-матовий тон. Шкіра не має бути ані надто блискучою, ані сухою та припудреною. Покриття створює легкий ефект розмиття, ніби мʼякий фільтр, але при цьому зберігається природна текстура обличчя.

Легке сяйво допускається лише на окремих ділянках, тоді як основний тон залишається спокійним і матовим.

Такий макіяж особливо добре пасує осені – до светрів, пальт і приглушених сезонних відтінків. Ще одна перевага Cloud Skin полягає в тому, що для нього не потрібно багато косметики чи складних навичок.

Як зробити макіяж Cloud Skin

Підготуйте шкіру

Починати варто з очищення та зволоження. Легкий крем має добре увібратися, щоб на шкірі не залишилося жирної плівки.

Для жирної шкіри можна використати матувальний праймер у Т-зоні. Якщо шкіра суха, на щоки варто нанести трохи більш поживний засіб.

Нанесіть тональний засіб

Для Cloud Skin не потрібен щільний шар тонального крему. Його завдання – лише вирівняти тон, приховати почервоніння або пігментацію.

Шкіра повинна залишатися природною, тому краще наносити засіб тонким шаром і лише там, де це справді потрібно.

Закріпіть макіяж пудрою

Один із найважливіших етапів – дрібнодисперсна розсипчаста пудра. Її варто наносити великим мʼяким пензлем насамперед на лоб, зону під очима та біля крил носа.

Пензель не потрібно сильно притискати до шкіри. Легкі рухи допоможуть отримати рівне й природне покриття.

Додайте румʼяна

Для цього тренду краще обирати сухі румʼяна, а не кремові. Їх потрібно добре розтушувати, щоб не залишалося різких меж.

Наносити румʼяна варто поступово, додаючи продукт невеликими порціями.

А от від активного бронзера та виразного контурингу краще відмовитися. Вони створюють різкі лінії, тоді як Cloud Skin передбачає максимально мʼякі переходи. На завершення достатньо нанести трохи туші для вій.

Головний принцип цього макіяжу простий: чим менше косметики, тим краще. Саме завдяки цьому Cloud Skin робить риси обличчя мʼякшими, а тон – спокійним і природним.

Раніше OBOZ.UA розповідав, куди не варто наносити хайлайтер, щоб не підкреслити вікові зміни шкіри.