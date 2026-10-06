Перестав носити після 30: Андре Тан назвав 5 речей, які потрібно викинути з гардеробу

Український модельєр Андре Тан назвав п’ять речей, від яких відмовився після 30 років. Водночас він наголосив: справа зовсім не у віці, а в тому, що з часом людина починає інакше ставитися до власного гардероба та грошей.

За словами модельєра в Instagram, після 30 він перестав купувати речі, які змушують його терпіти дискомфорт, не відповідають способу життя або швидко втрачають актуальність. Серед них – незручне взуття, одяг не за розміром, дешеві речі зі складним декором, недоречні тренди та велика кількість неякісного одягу.

Незручне взуття

Дизайнер зізнався, що раніше міг купити взуття зі значною знижкою, навіть якщо воно було незручним. Тепер же він не готовий терпіти дискомфорт заради ефектного вигляду.

"Якщо туфлі перетворюють мою ходу на евакуацію коника-стрибунця – вони мені просто не потрібні", – пожартував модельєр.

За словами Тана, красиве взуття не варте того, щоб постійно страждати під час його носіння.

Не варто купувати незручне взуття

Одяг не свого розміру

Ще одна категорія, яку дизайнер більше не купує, – речі не за розміром. Їх варто підбирати відповідно до фігури та потреб у конкретний момент, а не зберігати одяг як мотивацію для майбутніх змін.

"Гардероб має підтримувати вас сьогодні, а не шантажувати можливим схудненням. Ніколи", – наголосив він.

Одяг, який тисне. Джерело: pexels.com

Дешеві речі зі складним декором

Стрази, надмірна кількість декоративних елементів, золота фурнітура та мереживо – ще одна категорія, до якої Андре Тан радить ставитися обережно. На його думку, поєднання великої кількості декору з низькою якістю матеріалів рідко має дорогий вигляд.

Стрази, надмірна кількість д... Джерело: Instagram, @mimiarr Розгорнути

Тренди, які не відповідають способу життя

Андре Тан вважає, що трендовий одяг має відповідати реальному способу життя людини. За його словами, немає сенсу заповнювати шафу "останнім писком моди", якщо ці речі фактично ніде носити.

"Ну, якщо ви не ходите на червону доріжку, вам навряд чи потрібна п’ята прозора сукня", – зазначив модельєр.

Трендовий одяг має відповіда... Джерело: instagram.com/lauraharrier Розгорнути

Десять посередніх речей замість однієї якісної

Останній пункт у списку Тана – звичка купувати багато недорогого одягу замість того, щоб інвестувати в одну якісну річ.

"Краще якісний жакет, який служить вам роками, ніж пакет одягу, про який ви забудете уже наступного ранку", – сказав дизайнер.

Краще купити одну якісну річ... Джерело: pexels.com/@helin-gezer-903013644 Розгорнути

Раніше OBOZ.UA писав, що Андре Тан назвав три головні антитренди осені 2026.