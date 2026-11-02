Оксамитові нігті: манікюр, який ідеально підійде на зиму і Різдво
Модний манікюр на зиму.
Джерело: instagram.com/herbeautytorino
Оксамит давно закріпився в моді як матеріал, що додає образам виразності та особливого блиску. Тепер його характерну гру світла відтворюють і в дизайні нігтів. Оксамитові нігті мають делікатне сяйво, яке нагадує поверхню м'якої тканини, але не створює об'ємного чи плюшевого ефекту.
Такий манікюр пасує до зимового сезону й особливо доречний під час різдвяних свят. Стилісти з myself.de радять обирати той колір оксамитових нігтів, який пасуватиме вашому настрою.
Що таке оксамитові нігті та як їх зробити
Ефект оксамиту на нігтях створюють за допомогою магнітного лаку з дрібними блискітками. Під дією магніту частинки змінюють своє положення, завдяки чому світло відбивається особливим чином і поверхня набуває м'якого переливчастого вигляду.
Що таке оксамитові нігті та як їх зробити.
Джерело: instagram.com/glossytipped
Цей дизайн також пов'язують із манікюром "котяче око", однак в оксамитовій версії сяйво розподіляється так, щоб імітувати фактуру тканини.
- Для створення такого покриття спочатку наносять базу, а потім обраний магнітний лак.
- Поки покриття ще не затверділо, над нігтем проводять магнітом, формуючи бажаний візерунок і напрямок блиску.
- Після отримання потрібного ефекту лак полімеризують під УФ-лампою, а на завершення наносять топ.
- Різні магніти дають змогу змінювати результат – від рівномірного сяйва до виразніших світлових переливів.
Оксамитові нігті.
Джерело: instagram.com/glossytipped
Які кольори обрати для зимового манікюру
Особливо ефектно оксамитове покриття виглядає на насичених темних відтінках. Чорний лак створює глибокий блиск, а темно-червоний і синій додають манікюру святкового настрою. Такі кольори добре поєднуються із зимовими образами та можуть стати акцентом різдвяного стилю.
Який манікюр на Різдво.
Джерело: instagram.com/glossytipped
Варіанти манікюру на Різдво.
Джерело: instagram.com/glossytipped
Водночас тренд не обмежується темною палітрою. Бежеві, рожеві та зелені відтінки допоможуть зробити дизайн ніжнішим і більш універсальним.
Як зробити оксамитові нігті.
Джерело: instagram.com/meraki_nails_cardiff
Оксамитовий ефект можна використати не на всій нігтьовій пластині, а лише на кінчиках, створивши варіацію французького манікюру.
Оксамитові нігті, дизайн.
Джерело: instagram.com/nailsbylillylakemary
Варіанти оксамитових нігтів.
Джерело: instagram.com/nailsbylillylakemary
Оксамитові нігті, як зробити.
Джерело: instagram.com/nailsbylillylakemary
Оксамитові нігті, який колір.
Джерело: instagram.com/nailsbylillylakemary
Ще один варіант – плавно розтушувати мерехтіння від краю нігтя до його середини, отримавши м'який градієнт у стилі бебі-бумер.
OBOZ.UA пропонує цікаві ідеї французького манікюру. Це можуть бути як вишукані дизайни, так і яскраві варіанти.
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