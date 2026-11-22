Не лише за складом: як обрати якісний одяг у магазині

Як обирати одяг так, щоб він...

Від дорого кашемірового светру зі 100% натуральним складом ми очікуємо якості і довговічності, але реальність така, що він може доволі швидко втратити вигляд: покритися ковтунцями, розтягнутися або деформуватися після першого ж прання. Річ у тім, що сама назва матеріалу на етикетці ще не свідчить про якість зробленого з нього одягу.

Обираючи річ із кашеміру, важливо також звертати увагу на властивості волокон, спосіб виготовлення тканини та обробку готового виробу. Про те, як оцінити одяг перед покупкою, що в першу чергу враховувати під час вибору та чому натуральний склад не завжди означає кращу якість, виданню Styl Interia розповіла конструкторка й технологиня одягу з понад 20-річним досвідом Магда Хасіяк.

Кашемір кашеміру не рівня

Якість кашеміру визначається... Джерело: Pexels Розгорнути

Два светри з однаковим складом можуть суттєво відрізнятися за якістю та довговічністю. У тому, як вони будуть носитися, значення відіграють характеристики волокон: їхня довжина, товщина, міцність і рівномірність. Зазвичай довші та міцніші волокна дають змогу виготовити якіснішу пряжу, яка менше кошлатиться й довше зберігає вигляд.

Це правило стосується не лише кашеміру, а й бавовни, льону та вовни. Тому сама назва матеріалу на етикетці мало про що говорить: важливо також, з якої сировини його виготовили та як її обробили.

На якість готової речі впливають і скручування пряжі, кількість ниток у ній, щільність в'язання та фінальна обробка. Усі ці характеристики разом визначають, наскільки матеріал буде міцним і стійким до зношування.

Чому светри розтягуються, а шви футболок перекручуються

Навіть якісні волокна не гарантують, що одяг збереже форму після кількох прань. На це впливають усі етапи виробництва – від виготовлення пряжі до крою та пошиття.

Надто вільне в'язання або рідке переплетення ниток можуть призвести до того, що одяг розтягуватиметься й поступово втратить початкову форму. Важливе значення має також скручування пряжі. Якщо воно недостатнє, матеріал може швидше кошлатитися. Надмірне скручування ниток у трикотажі, навпаки, здатне спричинити перекручування бокових швів футболки після прання.

На довговічність впливають і деталі пошиття: тип ниток та швів, їхнє закріплення, додаткові стрічки, які захищають тканину від розтягування. Має значення й саме переплетення ниток. Наприклад, довгі сатинові переплетення мають ефектний вигляд, але тканина з ними легше чіпляється та пошкоджується. Діагональне переплетення, характерне, зокрема, для деніму, краще витримує інтенсивне використання.

Під час носіння ці недоліки проявляються досить швидко: на ліктях і колінах з'являються випнуті ділянки, під пахвами – ковтунці, шви перекручуються, а після прання одяг може зменшитися в розмірі.

У магазині светр м'який, а після прання його не впізнати

Етикетка розповість лише час... Джерело: Pexels Розгорнути

М'якість і пухнастість тканини не завжди свідчать про її високу якість. Іноді виробники використовують спеціальну обробку, щоб матеріал здавався приємнішим на дотик і мав привабливіший вигляд.

Наприклад, силіконові пом'якшувачі надають тканині шовковистості, але цей ефект може зникнути після кількох прань. Механічне начісування робить трикотаж пухнастішим, проте здатне послабити його поверхню. Каландрування, своєю чергою, надає тканині блиску, який також може з часом зникнути.

Водночас деякі технології справді поліпшують властивості матеріалу. Мерсеризація підвищує міцність бавовни та допомагає їй краще утримувати барвник, а санфоризація зменшує усадку після прання. Тому не варто оцінювати одяг лише за відчуттями під час дотику: м'якість може бути як природною властивістю волокон, так і тимчасовим результатом обробки.

Чи завжди натуральний склад означає кращу якість

Натуральні волокна мають свої недоліки: льон може ламатися на згинах, вовна – звалюватися, бавовна – розтягуватися, а кашемір є досить делікатним матеріалом, чутливим до будь-якого впливу. Тому синтетичні домішки не обов'язково погіршують якість одягу.

Наприклад, поліамід підвищує стійкість до стирання, поліестер допомагає тканині менше зминатися та зберігати форму, а еластан додає еластичності. Тож оцінювати потрібно весь виріб, а не лише окремі компоненти його складу.

Варто враховувати й вплив виробництва на довкілля. Натуральні матеріали не завжди є екологічнішими: їхнє виробництво також потребує значних ресурсів, наприклад, води, а суміші різних волокон складніше переробляти. Тому важливо зважати на довговічність одягу та обирати речі, які не доведеться швидко замінювати.

Як перевірити якість одягу ще до покупки

Обираючи річ, варто піддати... Джерело: Pexels Розгорнути

Етикетка не дасть повного уявлення про те, скільки прослужить річ. Однак у магазині можна провести кілька простих перевірок.

Спочатку подивіться на тканину проти світла. Якщо трикотаж надто рідкий, він може швидше розтягуватися. Потім обережно розтягніть невелику ділянку й перевірте, чи повертається вона до початкової форми.

Також злегка потріть тканину пальцем. Якщо на поверхні відразу з'являється пух, матеріал може швидко кошлатитися під час носіння. Можна й стиснути його в долоні, щоб оцінити, наскільки сильно він зминається. Водночас пам'ятайте, що льон і віскоза природно схильні до утворення складок.

Обираючи светр, зверніть увагу на щільність в'язання та вагу виробу. Проте важчий светр не обов'язково якісніший за легший.

Окремо огляньте річ із вивороту: перевірте, чи рівні шви, чи добре закріплені нитки, ґудзики та блискавки, чи немає ділянок, де тканина розходиться. Не забудьте й про примірку: одяг не повинен тиснути, тягнути або потребувати постійного поправляння.

Дорогий светр може виявитися вигіднішим за дешевий

Висока ціна не гарантує якості, але дешевша річ не завжди означає економію. Оцінити вигідність покупки допоможе простий розрахунок вартості одного носіння.

Наприклад, якщо светр коштує 1000 гривень і ви одягнете його 200 разів, одне використання обійдеться у 5 гривень. Якщо ж дешевший светр за 200 гривень втратить форму після десяти носінь, вартість одного використання становитиме вже 20 гривень.

Не менш важливий правильний догляд. Кашемір та інші делікатні трикотажні речі потрібно прати відповідно до рекомендацій виробника, не використовувати надто високу температуру й сушити горизонтально. Вовняним виробам варто давати відпочити між носінням, а для видалення ковтунців використовувати спеціальну машинку.

Отже, позначка "100% кашемір" сама по собі не гарантує довговічності. Під час вибору одягу важливо оцінювати не лише склад, а й якість матеріалу, пошиття, посадку та особливості догляду.

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