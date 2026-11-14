Не леопард: який принт буде в моді цієї зими

Анімалістичні принти – це той різновид малюнку, який однаково привертає увагу як прихильників мінімалізму, так і фанатів надмірності в моді. Леопардові, зеброві, зміїні чи коров'ячі візерунки мають особливу властивість: вони водночас здаються актуальними й позачасовими. Але взимку 2026-27 всі вони поступляться одному типу візерунку.

Як пише видання Who What Wear, цим візерунком стане так званий принт Бембі або ж імітація плям на шкірі оленяти. Свою назву він отримав на честь однойменного мультфільму від студії Disney, що вийшов у 1942 році.

Принт Бембі представляє собою розсип ніжних, дещо кокетливих цяток, нерівномірно розкиданих на тканині. Їхня палітра поєднує кремові, бежеві та насичені кавові відтінки. На відміну від контрастніших леопардових і зміїних візерунків, принт Бембі, який також називають оленячим, додасть зимовим образам стриманості та романтичності, зберігаючи водночас грайливий і класичний характер.

Принт Бембі можна використов... Джерело: Instagram / @dawn.tan, @amaka.hamelijnck, @borislavasekova, @christietyler Розгорнути

Модниці, схоже, просто не можуть намилуватися цим принтом напередодні зими 2026 року. Від стильних курток і елегантних спідниць до затишних шарфів зі штучного хутра та вишуканих головних уборів – речі з візерунком Бембі з'явилися як у люксових колекціях, так і в мас-маркеті. Вони допоможуть освіжити звичні образи без яскравих кольорів і надто строкатих малюнків. А головна перевага цього трендового принта – його універсальність, адже нейтральні відтінки добре поєднуються як зі спокійною, так і з насиченою палітрою.

Принт Бембі можна носити як на верхньому одязі, так і на аксесуарах чи повсякденних речах. Він може бути більш і менш контрастним – добирайте варіант під свій тип зовнішності. І не забувайте про головне правило: якщо ви побоюєтесь експериментів і хочете випробувати малюнок обережно, відсуньте його подалі від обличчя. Тим же, хто не боїться пробувати щось нове, радять спробувати навіть оленячий total look – цієї зими таке буде дуже навіть актуальним.

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