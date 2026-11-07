Не купуйте синтетику: як обрати светр на зиму

З настанням холодів теплий светр стає однією з найнеобхідніших речей у гардеробі. Однак навіть дорогі моделі не завжди добре зігрівають, а деякі втрачають привабливий вигляд уже після кількох носінь.

Як пояснює Interia, головна помилка покупців – орієнтуватися на зовнішній вигляд і м'якість тканини, не звертаючи уваги на її склад. Особливо обережно варто ставитися до светрів із великою кількістю акрилу та поліестеру, які не завжди забезпечують належний комфорт. Щоб річ добре зігрівала та служила не один сезон, потрібно знати кілька правил вибору.

Чому синтетичні светри не завжди підходять для зими

Красивий вигляд і приємна на дотик текстура светра ще не свідчать про його якість. Особливо уважно слід ставитися до виробів із великою кількістю синтетичних волокон.

Акрил, поліестер і нейлон виготовляють із синтетичних матеріалів. Вони можуть бути практичними та доволі теплими, однак їхні властивості відрізняються від натуральної вовни.

Акрилові светри нерідко швидко вкриваються ковтунцями, особливо в місцях тертя. Крім того, деякі синтетичні вироби гірше регулюють вологість, через що під одягом може виникати відчуття надмірного тепла та вологості.

Водночас синтетика не завжди означає погану якість. Невелика кількість таких волокон може навіть покращувати міцність і зносостійкість светра.

З якого матеріалу краще купувати светр

Для холодної пори року варто насамперед розглядати вироби з вовни та інших натуральних волокон тваринного походження. Вони добре утримують тепло та допомагають підтримувати комфортну температуру тіла.

Найкращими варіантами вважаються:

Мериносова вовна. М'яка, добре регулює температуру й часто підходить навіть людям, яким звичайна вовна здається колючою.

М'яка, добре регулює температуру й часто підходить навіть людям, яким звичайна вовна здається колючою. Кашемір. Легкий, ніжний і теплий матеріал, проте потребує дбайливого догляду.

Альпака. Добре зберігає тепло, має приємну текстуру та підходить для зимових светрів.

Добре зберігає тепло, має приємну текстуру та підходить для зимових светрів. Мохер. Пухнастий і легкий матеріал, який дозволяє створювати об'ємні, але теплі вироби.

Пухнастий і легкий матеріал, який дозволяє створювати об'ємні, але теплі вироби. Овеча вовна. Практичний варіант для холодної погоди, хоча деякі її різновиди можуть бути грубішими на дотик.

Вовняні волокна здатні поглинати водяну пару та продовжують частково зберігати тепло навіть у вологому стані. Крім того, якісний вовняний светр за належного догляду може служити багато років.

Скільки вовни має бути у складі светра

Перед покупкою обов'язково потрібно перевірити етикетку. Саме там зазначено відсоткове співвідношення всіх волокон, використаних для виготовлення виробу.

Хорошим орієнтиром для теплого зимового светра може бути вміст вовни від 70%. Проте це не обов'язкова умова: теплота залежить також від товщини пряжі, щільності в'язання та конструкції одягу.

Наявність невеликої кількості синтетики не повинна насторожувати. Наприклад, поліамід може підвищувати міцність виробу, а еластан допомагає йому краще тримати форму.

Натомість якщо на першому місці у складі зазначено акрил, варто уважніше оцінити якість светра. Особливо якщо покупка розрахована не на один сезон.

Також слід враховувати, що бавовна, віскоза та модал можуть бути приємними до тіла, проте за однакових умов не завжди забезпечують такий самий тепловий комфорт, як вовна.

Як перевірити якість светра в магазині

Окрім складу тканини, важливо оцінити сам виріб. Навіть дорогий светр із натуральної пряжі може швидко втратити форму, якщо виготовлений неякісно.

Перед покупкою варто перевірити кілька деталей:

Щільність в'язання. Надто пухка структура може гірше захищати від вітру та швидше деформуватися.

Надто пухка структура може гірше захищати від вітру та швидше деформуватися. Якість швів. Вони повинні бути рівними, без ниток, що стирчать, і помітних дефектів.

Вони повинні бути рівними, без ниток, що стирчать, і помітних дефектів. Еластичність. Після легкого розтягування манжети та нижній край мають повертатися до початкової форми.

Після легкого розтягування манжети та нижній край мають повертатися до початкової форми. Поверхню матеріалу. Якщо вже в магазині помітні ковтунці, це може свідчити про схильність виробу до кошлатання.

Якщо вже в магазині помітні ковтунці, це може свідчити про схильність виробу до кошлатання. Відчуття на шкірі. Светр не повинен колотися, натирати або спричиняти виражений дискомфорт.

Не варто орієнтуватися виключно на вартість. Висока ціна не гарантує якісного складу, тому етикетка та стан самого виробу часто розкажуть більше, ніж бренд.

Окрему увагу слід приділити догляду: вовняні й кашемірові светри зазвичай потребують делікатного прання та сушіння в горизонтальному положенні відповідно до рекомендацій виробника.

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