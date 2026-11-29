Не білий: який колір шкарпеток робить лофери стильнішими

Колись лофери вважалися дещо старомодним і навіть надто консервативним взуттям. Сьогодні важко в це повірити, адже елегантні туфлі без шнурівок давно стали класикою гардероба.

Зазвичай їх поєднують з білими або чорними шкарпетками. Але восени 2026 року тренд змінився і їх стали поєднувати зі сміливими кольорами. Які дві палітри особливо полюбились модницям, розповіло видання Myself.

Чорні лофери та сірі шкарпетки

Сірі шкарпетки - стильне доп... Джерело: Instagram / @juliesfi Розгорнути

Найчастіше чорні лофери носять із довгими білими шкарпетками або взагалі без них. Але в холодну погоду, коли з голими ногами особливо не походиш, саме час трохи змінити звичні комбінації. Цього сезону особливо актуальними стали сірі шкарпетки.

Темно-сірий відтінок добре поєднується з чорними лоферами і водночас додає образу різноманітності. До того ж восени ми й без того частіше обираємо сірий одяг – светри, шарфи чи штани. Тож повторити цей колір у взуттєвому поєднанні цілком логічно. Завдяки такій деталі осінній образ матиме цілісніший і продуманіший вигляд.

Краще віддавати перевагу довгим моделям шкарпеток: із лоферами вони виглядають гармонійніше. Не варто відмовлятися і від теплих вовняних варіантів, головне – щоб взуття не тиснуло і не натирало. Тим, хто любить грайливі деталі, підійдуть шкарпетки з оборками. Особливо вдало вони доповнять сукні та спідниці. А для спортивнішого образу можна обрати звичайні спортивні шкарпетки.

До речі, лофери не обов’язково мають бути чорними. Сірі шкарпетки також добре пасують до темно-коричневих моделей із замшевою фактурою, які зараз у моді.

Червоні шкарпетки для яскравого акценту

Червоні шкарпетки до лоферів... Джерело: Instagram / @morganerenaudi Розгорнути

Тим, хто не боїться сміливих рішень, варто спробувати червоні шкарпетки. Вони допоможуть привернути увагу до лоферів і зробити цікавішим навіть стриманий повсякденний образ. Особливо виразний контраст червоний створює із чорним взуттям – таке поєднання точно не залишиться непоміченим і може зібрати чимало компліментів.

Здається, що червоні шкарпетки складно вписати в повсякденний гардероб? Насправді все набагато простіше. Один із популярних варіантів, який часто можна побачити на Pinterest, – класичні сині джинси, червоний вовняний светр і пальто такого самого кольору. Так виходить готовий образ для осінніх буднів.

Найгармонійніше комплект виглядатиме, якщо светр, пальто або шарф матимуть такий самий відтінок червоного, як і шкарпетки. Втім, це зовсім не обов’язкова умова. Також червоний добре поєднується з чорним, сірим, коричневим і синім кольорами.

Додаткова порада: яскраво-червоні шкарпетки спочатку можуть здаватися надто сміливим вибором. Якщо хочеться поступово звикнути до такого акценту, почніть із бордових моделей і поєднуйте їх із чорними лоферами. Бордовий також залишається модним, але виглядає стриманіше й спокійніше.

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