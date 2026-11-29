Не білий: який колір шкарпеток робить лофери стильнішими
Лофери у цьому сезоні радять...
Джерело: Pexels
Розгорнути
Колись лофери вважалися дещо старомодним і навіть надто консервативним взуттям. Сьогодні важко в це повірити, адже елегантні туфлі без шнурівок давно стали класикою гардероба.
Зазвичай їх поєднують з білими або чорними шкарпетками. Але восени 2026 року тренд змінився і їх стали поєднувати зі сміливими кольорами. Які дві палітри особливо полюбились модницям, розповіло видання Myself.
Чорні лофери та сірі шкарпетки
Сірі шкарпетки - стильне доп...
Джерело: Instagram / @juliesfi
Розгорнути
Найчастіше чорні лофери носять із довгими білими шкарпетками або взагалі без них. Але в холодну погоду, коли з голими ногами особливо не походиш, саме час трохи змінити звичні комбінації. Цього сезону особливо актуальними стали сірі шкарпетки.
Темно-сірий відтінок добре поєднується з чорними лоферами і водночас додає образу різноманітності. До того ж восени ми й без того частіше обираємо сірий одяг – светри, шарфи чи штани. Тож повторити цей колір у взуттєвому поєднанні цілком логічно. Завдяки такій деталі осінній образ матиме цілісніший і продуманіший вигляд.
Краще віддавати перевагу довгим моделям шкарпеток: із лоферами вони виглядають гармонійніше. Не варто відмовлятися і від теплих вовняних варіантів, головне – щоб взуття не тиснуло і не натирало. Тим, хто любить грайливі деталі, підійдуть шкарпетки з оборками. Особливо вдало вони доповнять сукні та спідниці. А для спортивнішого образу можна обрати звичайні спортивні шкарпетки.
До речі, лофери не обов’язково мають бути чорними. Сірі шкарпетки також добре пасують до темно-коричневих моделей із замшевою фактурою, які зараз у моді.
Червоні шкарпетки для яскравого акценту
Червоні шкарпетки до лоферів...
Джерело: Instagram / @morganerenaudi
Розгорнути
Тим, хто не боїться сміливих рішень, варто спробувати червоні шкарпетки. Вони допоможуть привернути увагу до лоферів і зробити цікавішим навіть стриманий повсякденний образ. Особливо виразний контраст червоний створює із чорним взуттям – таке поєднання точно не залишиться непоміченим і може зібрати чимало компліментів.
Здається, що червоні шкарпетки складно вписати в повсякденний гардероб? Насправді все набагато простіше. Один із популярних варіантів, який часто можна побачити на Pinterest, – класичні сині джинси, червоний вовняний светр і пальто такого самого кольору. Так виходить готовий образ для осінніх буднів.
Найгармонійніше комплект виглядатиме, якщо светр, пальто або шарф матимуть такий самий відтінок червоного, як і шкарпетки. Втім, це зовсім не обов’язкова умова. Також червоний добре поєднується з чорним, сірим, коричневим і синім кольорами.
Додаткова порада: яскраво-червоні шкарпетки спочатку можуть здаватися надто сміливим вибором. Якщо хочеться поступово звикнути до такого акценту, почніть із бордових моделей і поєднуйте їх із чорними лоферами. Бордовий також залишається модним, але виглядає стриманіше й спокійніше.
Раніше OBOZ.UA розповідав, які речі обов’язково мають бути в гардеробі кожної модниці взимку.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок