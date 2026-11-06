Напрочуд м’яко і невимушено: оновлений макіяж "котяче око" знову став трендом
Трендовий макіяж очей.
Джерело: unsplash.com/@aynur_aydin
Макіяж "котяче око" знову опинився серед актуальних б’юті-трендів, проте цього сезону він має дещо інший вигляд. Замість виразних графічних стрілок у центрі уваги опинилися плавні лінії, м’які відтінки та природні переходи.
Такий підхід дає змогу візуально видовжити очі й надати погляду легкого підйому без надмірно помітного макіяжу. Як пояснили експерти ELLE, головна особливість оновленої техніки полягає в тому, що вона адаптується до індивідуальної форми очей.
Яким став сучасний макіяж "котяче око"
Класичні стрілки з гострими кінчиками поступово поступаються місцем більш розмитому й невимушеному варіанту. Контур залишається видовженим і спрямованим угору, однак його краї ретельно розтушовують, щоб підводка не виглядала окремою чіткою лінією. Завдяки цьому макіяж здається легшим, а очі зберігають виразність і візуально підіймаються.
М’якший варіант макіяжу котя...
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Серед актуальних різновидів виділяють розтушоване "котяче око" та так звану ghost wing – майже непомітну стрілку, створену за допомогою тіней. Для неї використовують приглушені коричневі, шоколадні й сіро-бежеві відтінки замість традиційного чорного. Пігмент наносять так, щоб він плавно зливався з лінією росту вій, а потрібна форма створювалася завдяки грі світла й тіні.
Важливою рисою тренду стала відмова від універсального підходу до макіяжу. Техніку пропонують підбирати з урахуванням особливостей очей, зокрема їхньої форми та будови повік. Наприклад, для навислої повіки не обов’язково копіювати класичну стрілку: краще створити власний контур, який підкреслить природні переваги зовнішності.
Як зробити модний макіяж удома
- Для створення м’якого "котячого ока" знадобиться кремовий олівець коричневого кольору. Його потрібно нанести максимально близько до верхньої лінії росту вій, зосередивши основну кількість засобу на зовнішній третині повіки.
- Потім невеликим скошеним пензлем лінію слід обережно розтушувати в напрямку до зовнішнього куточка ока та трохи вгору.
- Внутрішню частину повіки краще залишити майже без підводки, щоб макіяж мав природний вигляд.
- Завершальний штрих – туш, яка розділяє вії та додає їм підйому. Особливу увагу варто приділити зовнішнім куточкам, адже саме там додаткове підкручування допомагає посилити ефект видовженого погляду.
Котячі очі, як зробити тренджовий макіяж.
Джерело: youtube.com/@Hindash
Як зробити котячі очі.
Джерело: youtube.com/@Hindash
Трендовий макіяж котячі очі.
Джерело: youtube.com/@Hindash
Котячі очі, макіяж.
Джерело: youtube.com/@Hindash
Якщо хочеться зробити макіяж ще делікатнішим, замість олівця можна використати матові сіро-коричневі або м’які коричневі тіні. Їх наносять тонким скошеним пензлем, створюючи ледь помітний контур без виразних меж.
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