Моментально додають обʼєму: найкращі стрижки для тонкого волосся

Тонке волосся має свої переваги й недоліки. Воно зазвичай м’яке та шовковисте на дотик, проте домогтися об’єму, рухливості й виразної форми буває непросто. Тому стрижку доводиться добирати особливо ретельно.

Як зробити пасма густішими, надати їм об’єму та полегшити укладання, розбиралось видання in Style. Головні секрети – не позбавляти шевелюру легкості та зберегти її природну текстуру.

Для тонкого волосся найкраще підходять стрижки з чіткою формою та м’якими переходами: рівний боб, подовжене каре з пасмами біля обличчя або багатошарова коротка стрижка. Натомість надмірне філірування, нерівні зрізи бритвою та дуже довге волосся без чіткої форми можуть зробити його ще рідшим на вигляд. Натомість продумана довжина, правильний розподіл шарів і помірна текстура допомагають візуально збільшити густоту. І ось які зачіски допоможуть у цьому.

Недбалий боб

Недбалий боб. Джерело: Unsplash

Боб вважається одним із найвдаліших варіантів для тонкого волосся завдяки своїй універсальності та здатності створювати об’єм. У недбалому варіанті стрижка має м’які шари, які трохи полегшують пасма, але зберігають достатню довжину. Завдяки цьому волосся виглядає легким і рухливим. Такий варіант особливо добре підходить тим, у кого тонкі, але досить густі пасма.

Подовжений чубчик-шторка

Подовжений чубчик-шторка. Джерело: Unsplash

Найчастіше волосся найтонше росте саме вздовж лінії чола, тому чубчик-шторка допомагає візуально додати густоти цій зоні. Варто попросити перукаря зробити пасма, які сягають вилиць і плавно переходять у загальну форму стрижки. Важливо, щоб чубчик виглядав м’яким і об’ємним, а не надто рідким або розділеним на тонкі пасма. Для укладання сушіть його від обличчя за допомогою круглої щітки або бігуді-липучок.

Багатошаровий боб

Багатошаровий боб. Джерело: Unsplash

Ще один вдалий варіант – боб завдовжки до підборіддя або трохи нижче, пострижений легкими шарами. Вони надають волоссю рухливості, але не роблять кінчики надто тонкими. Щоб зачіска виглядала пишнішою, під час сушіння використовуйте круглу щітку, а наприкінці додайте трохи текстурувального спрею.

Акуратні хвилі

Акуратні хвилі. Джерело: Unsplash

Гладкі, м’які хвилі з плавними переходами допомагають надати тонкому волоссю виразності та підкреслити його природний блиск. Така укладка має охайний, але невимушений вигляд і пасує до різної довжини волосся. Важливо не робити надто тугі кучері: вільні хвилі краще зберігають природність і створюють відчуття об’єму.

Текстуроване подовжене каре

Текстуроване подовжене каре. Джерело: Unsplash

Текстура особливо важлива для тонкого волосся, яке швидко втрачає об’єм і може виглядати пласким. Подовжене каре або боб із легкою текстурою допомагають зробити пасма візуально пишнішими. Для укладання можна відмовитися від гарячих інструментів і скористатися мусом для об’єму, який підкреслить природну структуру волосся.

Недбалий шег

Недбалий шег. Джерело: Unsplash

Стрижка шег середньої довжини поєднує кілька шарів, подовжений чубчик і пасма, що обрамляють обличчя та поступово стають довшими з боків. Така форма створює невимушений вигляд і додає волоссю рухливості. Для укладання краще обрати спрей для об’єму замість мусу: він легший і з меншою ймовірністю обтяжуватиме тонкі пасма. Після цього висушіть волосся круглою щіткою, а окремі ділянки за потреби підкрутіть плойкою з діаметром близько 2,5 см.

Хвиляста біксі

Хвиляста біксі. Джерело: Unsplash

Біксі поєднує риси короткої стрижки піксі та боба. Вона добре підкреслює форму обличчя і природну текстуру волосся. Такий варіант особливо пасує тонким хвилястим і кучерявим пасмам. Для укладання достатньо невеликої кількості моделювальної помади та фена з дифузором, які допоможуть сформувати локони й зберегти їхню природну форму.

Ледь помітний А-силует

А-силует. Джерело: Unsplash

Стрижка з м’яким А-силуетом передбачає трохи коротше волосся ззаду та поступове подовження пасом до обличчя. Для тонкого волосся краще обирати варіант із мінімальною кількістю шарів – так кінчики залишатимуться візуально густими. Легка текстура додасть зачісці рухливості, але не варто робити зрізи надто нерівними, адже це може підкреслити ділянки з меншою густото

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