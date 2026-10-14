Манікюр у жовтні: 5 неочікуваних хітових кольорів

Кожен жовтень приносить із собою вже звичну затишну палітру лаків для нігтів: вишнево-червоний, гарбузово-оранжевий, еспресо та глибокий бордовий. І хоча вони вважаються класикою в манікюрі, все ж часто хочеться чогось такого ж спокійного, але менш банального.

Наприклад, восени 2026 року спостерігається тренд на різноманітні варіації фіолетового кольору. А ще – спокійні "земляні" відтінки. В моді спокій та вишукана елегантність. Видання InStyle назвало п’ять кольорів манікюру, які варто спробувати в цьому сезоні, щоби бути в моді.

Бузковий

Бузковий манікюр. Джерело: Instagram / @bynatashad

Бузковий колір восени зустрічається у вигляді невагомих молочних покриттів, легкого сяйва, класичних акварельних тонів або тонких ефектів "котячого ока". Цей відтінок додає образу грайливості, залишаючись при цьому витонченим. Крім того, він гармонійно доповнює осінній гардероб: ефектно контрастує з чорним речами, м'яко виглядає на тлі молочного білого та створює затишне поєднання з коричневими і зеленими тонами.

Інжирний джем

Манікюр кольору інжирного джему. Джерело: Instagram / @avrnailswatches

Для тих, кому бузковий здається надто світлим для осіннього манікюру, альтернативою стають складні інжирні відтінки. Це суміш сливи, матового рожевого та легкого домішку сірого або коричневого. Такий варіант забезпечує насиченість ягідної палітри, але у більш м'якому та універсальному виконанні. Покриття рекомендується носити у вигляді простого глянцевого манікюру чи з легким магнітним ефектом для додаткового об'єму.

Тілесний нюд

Тілесний нюд в манікюрі. Джерело: Instagram / @lolo.nailedi

Після популярності напівпрозорих рожевих та молочно-білих лаків справжній базовий бежевий нюд знову сприймається свіжо. Варто обирати відтінок, який або повністю зливається з тоном шкіри, або світліший від неї на кілька тонів і створює для неї м’який контраст. Подібно до вибору косметичного консилера, для пошуку ідеального нюдового покриття обов'язково враховує природний підтон шкіри.

Димчаста шавлія

Димчаста шавлія. Джерело: Instagram / @thecolornook

Зелений колір залишається надзвичайно актуальним для осені, особливо у приглушеному, а не яскравому виконанні. Відтінки шавлії, м'якої оливкової зелені та моху з додаванням сірого пігменту виглядають природно та наближені до нейтральних, що робить їх надзвичайно зручними для щоденного носіння. Найкраще дозволити кольору проявити себе повною мірою у щільному фініші.

Грибний

Грибний манікюр. Джерело: Instagram / @talonsbytash

Грибний відтінок – це мінімалістичний, природний нейтральний тон, що балансує на межі сірого, лілового та коричневого. Це один із найвдаліших базових варіантів завдяки своїй багатогранності. Він виглядає м'яким і приглушеним, але має достатню глибину, щоб манікюр привертав увагу. Досягти додаткового об'єму допомагає кремова або тонка перламутрова текстура.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який особливий відтінок жовтого в моді цієї осені.