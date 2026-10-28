Французький чи італійський боб: як обрати вдалу стрижку

Стрижка боб залишається одним із найпопулярніших варіантів коротких зачісок, адже поєднує елегантність і простоту укладання. Особливої популярності набули два її різновиди – французький та італійський боб, які на перший погляд здаються майже однаковими.

Проте вони відрізняються довжиною, об'ємом, текстурою та способом укладання. Як пише InStyle, професійні стилісти пояснили, кому пасуватиме кожна із цих стрижок і як обрати найкращий варіант.

Чим відрізняється французький боб від італійського

Французький та італійський боб. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Обидві стрижки є варіаціями класичного бобу, проте створюють різний ефект.

Французький боб зазвичай коротший, закінчується на рівні підборіддя або трохи вище. Йому властиві легка недбалість, природна текстура та невимушений вигляд. Часто таку стрижку доповнюють чубчиком або коротшими пасмами біля обличчя.

Боб. Джерело: instagram.com/locateyourlook

Італійський боб відрізняється більшою довжиною, густотою та об'ємом. Волосся має виглядати пишним, гладеньким і доглянутим. Ця стрижка створює м'якший силует і додає образу вишуканості.

Італійський боб. Джерело: Instagram @holliemercedes

За словами перукаря Чада Кука, французький боб має більш невимушений характер, тоді як італійський виглядає розкішніше та елегантніше.

Відрізняється і спосіб укладання. Французький варіант передбачає виразнішу текстуру, злегка підкручені кінчики та нерідко недбалий чубчик. Для італійського характерні плавні лінії, довші передні пасма та менш виражений проділ.

Як правильно укладати французький боб

Боб. Джерело: instagram.com/missjobaker

Для французького бобу важливо створити чітку лінію зрізу приблизно на рівні підборіддя. Водночас форму стрижки потрібно адаптувати до рис обличчя та природної структури волосся.

Головна особливість цієї зачіски – поєднання точної стрижки з природною недбалістю. Волосся не повинно виглядати надто ретельно укладеним.

Стиліст Ірвінг Рамірес радить використовувати круглу щітку середнього діаметра та бігуді-липучки. Для укладання підійдуть засоби, які додають волоссю об'єму й текстури, але не обтяжують його.

Прикладом французького бобу є зачіска акторки Лілі Коллінз.

Лілі Колінз обрала зачіску боб. Джерело: Instagram @jacobrozenberg, колаж OBOZ.UA

Як укладати італійський боб

Боб. Джерело: Instagram @lauraverwi

Італійський боб потребує збереження густоти й об'єму волосся. Стилісти рекомендують уникати надмірного градуювання та великої кількості шарів, оскільки це може позбавити стрижку характерної пишності.

Головне завдання – створити ефект густого, здорового та блискучого волосся. Для укладання рекомендують використовувати фен і круглу щітку, злегка підкручуючи кінчики всередину. Пасма біля обличчя та на маківці можна зачісувати назад, щоб надати зачісці додаткового об'єму.

На відміну від французького бобу, тут краще використовувати менше текстурувальних засобів, віддаючи перевагу гладенькому та м'якому укладанню.

Подовжений боб. Джерело: Instagram, @naokoscintu

Після висушування волосся можна злегка розпушити пальцями, щоб зачіска виглядала природніше. Серед знаменитостей, які демонстрували подібну стрижку, – Зендея.

Який боб краще обрати

Французький боб підійде тим, хто:

любить короткі стрижки;

віддає перевагу природній текстурі та легкій недбалості;

хоче створити невимушений образ;

не прагне щодня ретельно укладати волосся.

Італійський боб варто обрати тим, хто:

хоче зберегти трохи більшу довжину;

любить об'ємні та гладенькі зачіски;

прагне візуально підкреслити густоту волосся;

віддає перевагу елегантному й доглянутому вигляду.

Водночас стилісти наголошують, що не слід обирати стрижку лише через її популярність або назву. Найкращий боб – той, що враховує форму обличчя, густоту волосся, його природну текстуру та повсякденні звички.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як зробити модну восени 2026 французьку косу.