Будете зіркою: 5 осінніх трендів, які зроблять ваш гардероб ідеальним

Осінній гардероб не обов’язково повністю оновлювати щосезону. Достатньо кількох актуальних речей, які легко поєднуються з базовим одягом і додають образам сучасного звучання.

Восени 2026 року дизайнери та модні бренди роблять ставку на виразні фактури, високі коміри, картаті принти й аксесуари, які здатні змінити навіть найпростіший образ. Myself оприлюднили п’ять трендів, на які варто звернути увагу.

Куртки з високим коміром

Куртки з високим коміром Джерело: myself.de

Один із найпомітніших трендів сезону – funnel neck jackets, тобто куртки з високим коміром, який щільно охоплює шию.

Такі моделі поєднують практичність і стриману елегантність. Восени особливо актуальні шкіряні куртки та вовняні бомбери з високим коміром.

Носити їх можна по-різному: з широкими джинсами та лоферами, класичними брюками або навіть взуттям на підборах. До того ж купувати нову річ необов’язково. Якщо у вашої куртки достатньо широкий комір, спробуйте підняти його – інколи цього достатньо, щоб отримати модний силует.

Крокодиляча фактура

Анімалістичні принти залишаються в моді, але цього сезону на перший план виходить не леопард, а фактура під крокодилячу шкіру.

Вона особливо доречно працює в аксесуарах: сумках, клатчах, ременях і взутті. Такий матеріал додає образу фактурності, але не перевантажує його.

Особливо ефектно аксесуари під крокодилячу шкіру поєднуються з базовим одягом нейтральних відтінків. А якщо хочеться зробити образ яскравішим, можна обрати бордову, червону або шоколадну сумку.

Лофери зі складками

Лофери зі складками Джерело: myself.de

Класичні лофери не залишають модні добірки вже кілька сезонів, однак восени 2026 року актуальними стали моделі з м’якими складками та зібраною шкірою. Найкраще такі лофери поєднуються з прямими джинсами, костюмними брюками, спідницями міді та об’ємними жакетами.

Головне – звертати увагу не лише на дизайн, а й на матеріал. М’яка шкіра буде комфортнішою для щоденного носіння, тоді як надто жорсткі моделі можуть натирати ноги.

Клітинка

Клітинка Джерело: myself.de

Ще один великий тренд осені – картатий принт. У клітинку можуть бути сорочки, брюки, пальта, спідниці та навіть цілі костюми. Тим, хто не готовий одразу вдягатися в картатий total look, можна почати з аксесуарів.

Найпростіший варіант – шарф у клітинку. Він легко освіжає однотонний осінній образ і добре поєднується з пальтами, тренчами та шкіряними куртками.

Також картату сорочку можна не лише носити звичним способом, а й зав’язати на талії. Такий прийом зробить навіть базовий комплект із джинсів і футболки цікавішим.

Замша

Замша була одним із головних матеріалів минулого сезону і восени 2026 року не втрачає популярності. Особливо актуальними залишаються замшеві сумки, чоботи, жакети, спідниці та куртки. На подіумах можна побачити навіть повні образи, створені з цього матеріалу.

Найпопулярніші відтінки – коричневий, карамельний, шоколадний, бежевий і темно-бордовий.

Водночас замша потребує уважного догляду. Вона чутлива до вологи та бруду, тому перед носінням її бажано обробити спеціальним захисним засобом.

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