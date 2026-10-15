Антирумʼяна: як зробити трендовий макіяж цієї осені

Серед актуальних б'юті-трендів осені особливу увагу привертає макіяж із ледь помітним відтінком на щоках. Замість насичених рожевих і персикових рум'ян візажисти та прихильники природного образу пропонують використовувати бежеві, рожево-коричневі й бузкові тони.

Такий підхід отримав назву "антирум'яна" (Anti-Blush), він став популярним завдяки соціальним мережам. Як зазначає myself.de, головна ідея тренду полягає в тому, щоб делікатно підкреслити вилиці, зберегти природний вигляд шкіри та зробити макіяж майже непомітним.

Що таке антирум'яна

Насправді цей тренд передбачає інший спосіб роботи з кольором: замість яскравого рум'янцю використовують відтінки, які гармонійно поєднуються з природним тоном шкіри.

На відміну від традиційного макіяжу з виразними рожевими або персиковими щоками, антирум'яна не повинні одразу привертати увагу.

Що таке антирум'яна. Джерело: instagram.com/ninapark

Бежеві, приглушені рожево-коричневі та ніжні бузкові відтінки допомагають створити м'який ефект, ніби шкіра має природний колір і легке сяйво.

Популярності цьому напрямку сприяли соціальні мережі. Тренд зацікавив тих, хто віддає перевагу мінімалістичному макіяжу та хоче уникнути надмірно виразних кольорових акцентів на обличчі.

Антирум'яна особливо доречні для повсякденного образу. Вони поєднуються з легким тональним покриттям, натуральним макіяжем очей і помадою нюдового відтінку, а також можуть стати альтернативою класичним рум'янам для тих, хто вважає їх надто яскравими.

Як підібрати відтінок і правильно нанести антирум'яна

Як наносити антирум'яна. Джерело: instagram.com/ninapark

Щоб макіяж виглядав природно, важливо враховувати не лише загальний тон шкіри, а й її підтон. Занадто темний або теплий продукт може створювати помітну пляму, тоді як невдалий світлий відтінок на темнішій шкірі іноді набуває сіруватого вигляду.

Світла шкіра: найкраще підійдуть ніжно-рожеві, світлі рожево-коричневі та делікатні персикові відтінки. Вони освіжають обличчя, не створюючи надто виразного рум'янцю.

найкраще підійдуть ніжно-рожеві, світлі рожево-коричневі та делікатні персикові відтінки. Вони освіжають обличчя, не створюючи надто виразного рум'янцю. Шкіра середнього тону: варто звернути увагу на приглушені рожеві, бузкові та нюдові кольори. Для теплішого макіяжу можна спробувати м'які теракотові відтінки.

варто звернути увагу на приглушені рожеві, бузкові та нюдові кольори. Для теплішого макіяжу можна спробувати м'які теракотові відтінки. Засмагла шкіра: карамельні, рожево-коричневі й теракотові тони допоможуть делікатно підкреслити вилиці та зберегти природну глибину кольору обличчя.

Важливо обирати достатньо насичений колір, щоб він не виглядав блідим або попелястим.

Водночас ці рекомендації не є суворими правилами. Остаточний вибір залежить від підтону шкіри, бажаного ефекту та освітлення, за якого ви носитимете макіяж.

Як наносити антирум'яна, щоб отримати природний ефект

Як наносити антирум'яна, щоб... Джерело: instagram.com/ninapark Розгорнути

Основне правило цього тренду – помірність. Щоб колір не перетворився на помітну пляму, краще починати з мінімальної кількості продукту й поступово додавати його за потреби.

Спочатку нанесіть невелику кількість рум'ян на щоки або вздовж вилиць. Ретельно розтушуйте засіб пензлем, спонжем чи пальцями, приділяючи особливу увагу краям нанесення. Колір має плавно переходити в тон шкіри, без чітких меж і різких контрастів. Для легкого візуального акценту можна розтушувати продукт у напрямку до скронь. Такий спосіб допомагає зробити макіяж більш гармонійним і делікатно підкреслити рельєф обличчя. Решту макіяжу краще залишити стриманою. Легкий тональний засіб, туш для вій і помада природного відтінку підтримають загальну концепцію та не відвертатимуть увагу від свіжого вигляду шкіри.

Які рум'яна вибрати

Текстура продукту також впливає на кінцевий результат. Для тренду антирум'ян можна використовувати різні формати, головне – контролювати насиченість кольору та забезпечити рівномірне розтушовування.

Кремові рум'яна добре підходять для створення м'якого, природного фінішу. Їх зручно розподіляти пальцями або спонжем, а на сухій шкірі така текстура часто виглядає особливо комфортно.

Рідкі рум'яна дають змогу створити легке кольорове покриття, проте деякі формули мають високу пігментацію. Тому варто починати з маленької краплі та за необхідності додавати продукт.

Пудрові рум'яна зручні для нанесення пензлем і можуть бути вдалим варіантом для жирної шкіри.

Для ефекту антирум'ян краще вибирати засоби з помірною пігментацією, які легко розтушовуються.

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