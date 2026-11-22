Беззаперечний смак не підвладний часу. Причому йдеться не лише про модний сезон, а й про вік. Відзначивши 50-річчя елегантна та стильна жінка все одно залишається елегантною та стильною і може слугувати орієнтиром для інших.

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Саме тому видання Who What Wear вирішило подивитись на зимові образи зірок, щоб скласти список головних трендів сезону, що настає. Серед них – елегантні жакети, що підкреслюють фігуру, та одяг із вишуканим декором.

Пальта в оперному стилі

Коли вечори й вихідні огортає похмура сіра атмосфера, додайте трохи драматизму до свого верхнього одягу за допомогою тренду на оперний стиль. До цього театрального напряму належать масивні кольє та широкі пояси, але головною його окрасою залишається саме оперне пальто. Популяризувати цей тренд допоміг Коннер Айвз і його коло прихильниць, які обожнюють його моделі в стилі напівкутюр. Серед них – Кендалл Дженнер, Гейлі Бібер, Кейт Мосс і Ліла Мосс. Такі пальта вирізняються розкішшю, пишністю та гарантовано збиратимуть компліменти.

Золоті акценти

Не все те золото, що блищить, однак золотий блиск у цьому сезоні точно в тренді. Колись його вважали сумнівним вибором, адже він асоціювався з несмаком, різдвяними прикрасами та дешевими статуетками, які вручали на корпоративних вечірках наприкінці року. Проте цієї зими золотий відтінок стрімко перетворився на один із найвишуканіших у гардеробі.

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Чимало в цьому заслуга Ентоні Ваккарелло, який представив свою останню колекцію на посаді креативного директора Saint Laurent. Вплинув і його нещодавній вихід на церемонію CFDA Awards, де дизайнер одягнув у золотисті вбрання Зої Кравіц, Гейлі Бібер, Розе та Аню Рубік. Однак він не єдиний, хто захопився цим відтінком. Золотий металевий блиск полюбила Памела Андерсон, яка поєднує одну розкішну блискучу річ із кількома базовими, щоб не виглядати надмірно.

Сукні поверх штанів

Усе нове – добре забуте старе. Тренд на сукні, одягнені поверх штанів, може нагадати вам про кумирів підлітків із 2000-х. Проте Трейсі Елліс Росс показує, що цей неоднозначний прийом можна обіграти доволі вишукано. Головний секрет – замінити джинси на вільні атласні штани, а верхню частину образу врівноважити об'ємним жакетом. У такому вбранні точно не буде нічого від зірки підліткового серіалу Disney Channel. А напередодні святкового сезону важко уявити силует, який хотілося б приміряти більше.

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Спідниці до коліна

Коли Кайлі Міноуг під час несподіваного виступу на вечірці Chanel після показу колекції Cruise 2026/27 у Сіднеї заспівала Can't Get You Out Of My Head, можливо, вона мала на увазі саме розкішну спідницю до коліна, у якій з'явилася на заході. Модна індустрія теж не може викинути цей силует із голови: подібні моделі з'явилися в колекціях Calvin Klein, Jil Sander, Tory Burch, Toteme та інших брендів. А в поєднанні з м'яким затишним кардиганом і модним двоколірним взуттям проста спідниця-олівець набуває особливо елегантного вигляду.

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Жакети з баскою

Наомі Воттс зіграла Бейб Пейлі – світську левицю та модну редакторку з Нью-Йорка – у серіалі Раяна Мерфі "Ворожнеча: Капоте проти лебедів". І схоже, вишуканий стиль мешканок Верхнього Іст-Сайду досі впливає на її власний гардероб. Архітектурний крій у поєднанні з жіночністю зробив жакет із баскою одним із головних зимових трендів. Він підкреслює талію, водночас створюючи об'єм у плечах, і добре пасує до прямих джинсів або шкіряних штанів. Додайте взуття на підборах і улюблену сумку з короткими ручками – і стильний образ готовий.

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