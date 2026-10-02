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Замість леопарда: тренди захопив новий тваринний принт

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read4 хв
icon 1,5 т.
Замість леопарда: тренди захопив новий тваринний принт
Імітація шкіри оленяти - гарячий тренд цієї осені

Анімалістичні принти належать до тих модних трендів, які фактично ніколи не зникають з гардеробів. Особливо леопард, який повертається до нас ледь не щосезону. Проте цієї осені у класики з'явився гідний суперник.

Принт з імітацією оленячої шкіри (його ще називають принтом Бембі) має більш м’який та витончений вигляд, а його теплі коричневі та бежеві відтінки ідеально пасують до осіннього настрою. Найприємніше те, що, попри свою помітність, цей візерунок дивовижно легко комбінувати з іншими речами. Про всі нюанси розповіло видання Myself.

Чому оленячий принт – ідеальний вибір на осінь замість леопарда

Замість леопарда: тренди захопив новий тваринний принт

Принт "Бембі" захоплює модні тренди цієї осені. Джерело: Instageam / @ilalimitedcollection

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На перший погляд цей візерунок дещо нагадує леопардовий, але сприймається значно ніжніше. Для нього характерні теплі коричневі, бежеві та кремові тони з дрібними світлими цятками, що відтворюють окрас оленяти. Завдяки цьому візерунок не має того кричущого і навіть хижого вигляду, як більшість інших анімалістичних мотивів.

Для осені це просто знахідка: теплі барви додають образу затишку, не обтяжуючи його й не роблячи надто похмурим. До того ж цей візерунок пасує до більшості відтінків, які ми й так залюбки носимо цієї пори: кремового, бежевого, коричневого, чорного чи традиційного деніму. Тому навіть однієї речі з таким принтом цілком достатньо, щоб зробити простий базовий аутфіт цікавішим.

Як найпростіше комбінувати принт "оленяча шкіра"

Замість леопарда: тренди захопив новий тваринний принт

Найпростіше додати цей тренд у свій гардероб за допомогою штанів. Джерело: Instageam / @adelinerbr

Те, наскільки виразним вийде ваш образ, залежить насамперед від обраного елемента гардероба. Від штанів до довгого пальто – візерунок у кожному випадку розкривається по-різному.

Штани з оленячим принтом – чудовий варіант для знайомства з трендом, оскільки вони роблять акцент, але не перевантажують весь образ. Теплі коричневі відтінки особливо пасують до осінньої гами. Щоб річ грала самостійно, решту комплекту краще зробити стриманою.

У формі блейзера цей візерунок працює не менш вдало. Завдяки класичному крою піджака виразний принт одразу стає елегантнішим і втрачає грайливість. Восени такий жакет перетворюється на ключову деталь, яка миттєво освіжає лук без складного стилізування.

Тим, хто віддає перевагу невимушеному стилю, варто спробувати поєднання з джинсами. Наприклад, куртка або пальто з таким візерунком у дуеті з простими синіми джинсами має дуже стильний та невимушений вигляд.

Як приміряти тренд, якщо візерунок здається занадто сміливим

Замість леопарда: тренди захопив новий тваринний принт

"Оленячі" аксесуарі підійдуть обережним модницям. Джерело: Instageam / @annacffrn

Звісно, зовсім не обов'язково одразу купувати пальто, сукню чи штани. Якщо зазвичай ви обережно ставитеся до анімалістичних мотивів, найпростіший шлях спробувати їх – це аксесуари.

Спробуйте додати у свій гардероб лофери, балетки чи сумку з оленячим принтом. Вони стануть оригінальним акцентом навіть у лаконічному аутфіті і при цьому не будуть перетягувати на себе увагу. Також чудово спрацює ремінь або невеличка хустка, якщо хочеться максимально обережно випробувати тренд на собі.

Як носити оленячий принт взимку

Замість леопарда: тренди захопив новий тваринний принт

Спідниці із цим принтом будуть в моді і взимку. Джерело: Instageam / @caitlinmckone_

Найкраще в цьому принті – його довговічність: це не той короткочасний тренд, який доведеться сховати в шафу одразу після завершення осені. Його коричнево-бежева палітра чудово пасує і для зимового гардероба, легко поєднуючись із теплими речами.

Наприклад, спідниця з оленячим принтом добре виглядає з лаконічним чорним светром та чорними чоботами. Додайте сюди чорну шкіряну куртку або подовжене пальто – і візерунок одразу набуде стриманого зимового характеру. Окрім чорного, до нього гармонійно підійдуть коричневий, темно-сірий, кремовий або насичений бордовий колір.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які джинсові куртки будуть в моді цієї осені.

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