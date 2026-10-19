Зачіска із 70-х повернулася в моду: як зробити трендовий чубчик

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
збитий російський літакРосійська тактична авіація входить у невідворотне піке: що показали удари України по аеродромах ворогаРосія знищила великий датацентр у Києві. Ілюстративне фото.Росія знищила великий датацентр у Києві: що буде зі зв'язком та інтернетом"Європа не може дозволити собі чекати": в The Telegraph пояснили, як зупинити Путіна і захистити Україну"Європа не може дозволити собі чекати": в The Telegraph пояснили, як зупинити Путіна і захистити УкраїнуУкраїнці з Дією в телефоні можуть оформити базову виплатуУкраїнці з Дією в телефоні можуть оформити базову виплату: які правилаБуде свіжий кріп всю зиму: як вирощувати його на підвіконніБуде свіжий кріп всю зиму: як вирощувати його на підвіконніПутін і Сі Цзіньпін"Путін стає дедалі слабшим": Кулеба пояснив позицію Китаю щодо війни в УкраїніУ Кремлі допустили зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна: говорити можуть про війну в Україні – WSJУ Кремлі допустили зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна: говорити можуть про війну в Україні – WSJІлюстрація - Петер Мадяк і Роберт ФіцоВ ЄС виступили проти виділення Україні 70 млрд євро: які країни відмовилися давати гроші"Рідко говорила, що війна зробила зі мною зсередини": Світоліна оголосила про розлучення з Монфісом"Рідко говорила, що війна зробила зі мною зсередини": Світоліна оголосила про розлучення з Монфісом"У нас є багато доказів": прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні протестів у країні"У нас є багато доказів": прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні протестів у країні

Зачіска із 70-х повернулася в моду: як зробити трендовий чубчик

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 2,4 т.
Зачіска із 70-х повернулася в моду: як зробити трендовий чубчик
Густий, подовжений, злегка хаотично постриженй чубчик зробила своєю фішкою актриса Джейн Біркін. Джерело: Li Erben

Восени нам зазвичай хочеться потішити себе, оновивши образ. Але для цього зовсім не обов’язково одразу фарбувати волосся чи робити кардинально нову стрижку. Інколи достатньо однієї маленької деталі, щоб зачіска заграла зовсім по-новому.

Так в сезоні осінь-2026 в тренди тріумфально повертається культова зачіска із далеких 1970-х рр. Найкраще в ній те, що вона виглядає невимушено, легко укладається і ідеально пасує до улюбленого осіннього одягу. Стилісти говорять про відродження моди на "чубчик Біркін". Про його головні фішки та секрети розповіло видання Myself.

Зачіска із 70-х повернулася в моду: як зробити трендовий чубчик

Чубчик Біркін підходить під будь-яку форму обличчя, навіть під сердечко, як у Елізабет Олсен. Джерело: Instagram / @gitabass

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 885
Ідеальне осіннє поєднання: модний варіант манікюру
icon 885
Ідеальне осіннє поєднання: модний варіант манікюру
Олена БилімОлена Билім
icon 8,9 т.
Вузькі чи широкі? Які джинси в тренді цієї осені
icon 8,9 т.
Вузькі чи широкі? Які джинси в тренді цієї осені
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 1,6 т.
Яку форму брів обрати: поради стилістів
icon 1,6 т.
Яку форму брів обрати: поради стилістів

Що таке чубчик Біркін

Назва походить від імені британсько-французької ікони стилю Джейн Біркін, яка зробила цей чубчик популярним ще у 60-70-х роках. Його головна фішка – вільні, злегка рвані пасма, які доходять приблизно до брів. На відміну від звичайного рівного чубчика, її варіант виглядає легшим, більш повітряним і лежить максимально природно. Саме це й створює той самий розслаблений образ у французькому стилі.

Кому пасує такий чубчик

Головний плюс чубчика Біркін полягає в тому, що його можна адаптувати під будь-яку форму обличчя. Якщо обличчя кругле, чубчик роблять трохи довшим і м’яко спускають на боки. Для витягнутого обличчя чудово підійде густіший варіант, а для квадратного – м’які пасма, які згладжують риси.

Найпростіше вкладати такий чубчик на пряме або злегка хвилясте волосся. Але з кучерями він теж виглядає круто, якщо правильно підібрати довжину.

Зачіска із 70-х повернулася в моду: як зробити трендовий чубчик

Чубчик Біркін не потрібно ретельно вкладати, його фішка - це природність, яку обирає для себе Дакота Джонсон. Джерело: Instagram / @valeriaferreiramakeup

Як вкладати чубчик Біркін щодня

Хороша новина: такий чубчик не має виглядати ідеально зачесаним та вкладеним. Після миття достатньо трохи підсушити його феном за допомогою невеликого круглого браша, надаючи йому легкої форми. Тільки не закручуйте кінці всередину занадто сильно – зачіска повинна мати природний, злегка хаотичний вигляд.

Звичайний сухий шампунь чудово виручає, якщо чубчик швидко масніє або втрачає об'єм. А от від важких засобів для стайлінгу краще відмовитися, бо вони лише зроблять тонкі пасма занадто важкими.

Осінній лайфхак: якщо чубчик прим'явся під шапкою, його можна швидко освіжити за допомогою невеликої кількості сухого шампуню та гребінця.

Як часто треба підстригати чубчик Біркін

Оскільки такий чубчик зазвичай закінчується на рівні брів, він може швидко почати лізти в очі. Усе залежить від того, як швидко у вас росте волосся і яку довжину ви любите, але зазвичай оновлювати його доводиться десь раз на чотири-шість тижнів.

Втім, якщо ви вирішите трохи поносити його відрослим – нічого страшного. Завдяки тому, що чубчик Біркін спочатку стрижуть не надто рівно та строго, він має класний вигляд навіть тоді, коли відростає. До того ж із більшою довжиною його зручніше зачісувати на бік.

Раніше OBOZ.UA розповідав про наймодніші стрижки осені-2026.

Схожі теми
Модазачіскиволоссястрижкиосінь
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись