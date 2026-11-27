Цієї зими на зміну яскравим тіням, виразним стрілкам і насиченому макіяжу очей приходить новий б’юті-тренд – suede eyes, або "замшевий" макіяж. Його головними особливостями є природні відтінки, оксамитова текстура та м’яке розтушовування, які надають погляду виразності й витонченості.

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Як пише Glamour, новий тренд натхненний ніжною текстурою замші. Такий макіяж має елегантний і водночас спокусливий вигляд, а для його створення не потрібно багато косметичних засобів.

Що таке "замшевий" макіяж очей

Основна ідея тренду полягає у відтворенні ніжної оксамитової текстури замші на повіках. Для цього використовують матові або делікатні сатинові тіні, які ретельно розтушовують, уникаючи різких ліній і чітких переходів.

На відміну від насиченого smoky eyes, популярного у 2010-х роках, новий макіяж нагадує мінімалістичні образи 1990-х. Тіні ніби зливаються зі шкірою, створюючи легкий ефект серпанку.

Особливу увагу варто звернути на природні відтінки:

пісочно-бежевий;

сіро-коричневий;

карамельний;

горіховий;

теплий коричневий;

насичений шоколадний.

Така палітра додає погляду глибини та чудово поєднується із зимовим гардеробом.

Чому "замшевий" макіяж став популярним

Одна з головних причин популярності тренду – простота його виконання. Навіть одного відтінку тіней достатньо, щоб зробити очі виразнішими, не перевантажуючи образ.

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Крім того, нейтральні кольори гармонійно поєднуються з відтінками й текстурами зимового одягу. М’який матовий фініш особливо вдало доповнює сезонні образи з трикотажем, вовною та кашеміром.

Як зробити модний макіяж очей

Для створення "замшевого" ефекту підійдуть кремові, пудрові або кремово-пудрові тіні з м’яким матовим фінішем.

Нанесіть обраний відтінок на рухому повіку подушечками пальців або пухнастим пензлем. Ретельно розтушуйте краї, щоб колір плавно переходив у природний тон шкіри. За бажанням можна додати трохи темніших тіней у складку повіки, щоб підкреслити глибину погляду.

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Макіяж має залишатися легким, природним та оксамитовим, навіть якщо ви використовуєте темні шоколадні відтінки.

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