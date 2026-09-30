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Забудьте про класичний бордо: який манікюр у моді цієї осені

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
icon 207
Забудьте про класичний бордо: який манікюр у моді цієї осені
Наймодніший манікюр кольором і блиском нагадує дієтичну колу
Джерело: Створено за допомогою ШІ

Деякі б’юті-тренди спочатку здаються дивними, аж поки ти не побачиш їх на власні очі. Саме так сталось із модним манікюром Diet Coke Nails ("Нігті в стилі дієтичної коли"), який цієї осені замінив собою класичний бордовий колір .

Такий дизайн має вигляд водночас невимушений та дещо зухвалий. Він ідеально підходить до більш теплих осінніх речей і добре сполучається як із розслабленими, так і з елегантними образами. Чим Diet Coke Nails особливі, розповіло видання Myself.

Що таке Diet Coke Nails

Diet Coke Nails натхненні виглядом однойменного безалкогольного напою. Для них характерні глибокі відтінки коли та глянцевий фініш із сильним блиском, який здається майже рідким склом. А мерехтливі частинки чи хром-ефект додають манікюру того самого ефекту "бульбашок".

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І хоча темні нігті повертаються в моду щоосені, Diet Coke Nails зовсім не схожі на класичний осінній манікюр. Замість звичайного бордо чи темно-коричневого, кольори отримують сучасний вигляд завдяки великій кількості блиску, сяйва чи хром-ефекту.

Для Diet Coke Nails характерні:

  • темні відтінки, як-от коричнева кола, чорний чи глибокий вишнево-червоний;
  • глянцеве покриття з ефектом рідкого скла;
  • мерехтливі частинки або хром-ефекти;
  • легка прозорість або кілька тонких шарів для більшої глибини.

Завдяки цьому Diet Coke Nails личать майже до всього, що ми дістаємо з шафи: в'язаних светрів, замшевих куток, блейзерів, джинсів чи шкірянок. Навіть найпростіший осінній лук із такими сяйливими нігтями одразу стає цікавішим.

Забудьте про класичний бордо: який манікюр у моді цієї осені

Манікюр в стилі дієтичної коли повинен бути мерехтливим та блискучим

Джерело: Instagram / @brushedbyb_

Як відтворити цей лук удома

  • Крок 1: Підготуйте нігті

Спочатку надайте нігтям бажаної форми та зашліфуйте поверхню. Обережно відсуньте кутикулу та приберіть залишки старого лаку чи знежирте нігтьову пластину. Після цього нанесіть базове покриття. Воно захистить ніготь і подбає про те, щоб лак лягав рівно й тримався довше.

  • Крок 2: Нанесіть темний базовий колір

Тепер час для того самого ефекту коли. Нафарбуйте нігті темним відтінком: кола-коричневим, глибоким еспресо чи навіть чорним. Найкраще робити два тонкі шари замість одного товстого – так колір буде насиченішим і об'ємнішим.

  • Крок 3: Додайте ефекту газованки

Щоб манікюр виглядав живим, йому потрібні делікатні переливи світла. Для цього нанесіть сяйливий лак, топ із мікроблискітками чи використайте ефект "котячого ока". Цей шар змусить нігті грати на світлі, нагадуючи бульбашки в склянці з напоєм.

  • Крок 4: Закріпіть все екстра-блиском

Наостанок нанесіть на весь ніготь фінішний топ із суперглянцевим ефектом. Він підсилить блиск, зробить колір візуально рідким і допоможе манікюру довше залишатися свіжим та доглянутим.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який френч в моді цієї осені.

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