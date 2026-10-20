Забудьте про чорні і коричневі: які чоботи у моді цієї осені

Влітку ми багато експериментуємо із різним відкритим та легким взуттям та його кольорами, але коли приходять холоди, вибір звужується переважно до черевиків та чоботів. І в основному це темні моделі – безпечний вибір для сезону, коли панує сльота та негода.

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Але, якщо вам хочеться додати до свого образу різноманіття, восени 2026 року модні тренди радять не боятись білого кольору. Як обрати і носити білі чоботи, розповіло видання Myself.

Звідки взявся цей тренд

Білий колір постійно з’являється в актуальних колекціях сезону осінь-зима. Дизайнери особливо люблять монохромні образи з підібраними в тон чоботами. Щоб таке однотонне вбрання не здавалося нудним, бренди на кшталт Alberta Ferretti, Anteprima чи Laura Biagiotti експериментують із фактурами, поєднуючи шкіряне взуття з лелітками чи затишним трикотажем.

Однак білі чоботи пасують не лише до речей із тієї самої кольорової гами. Як доводять Chanel та Michael Kors, інші нейтральні відтінки на кшталт чорного чи сірого теж чудово підходять для комбінацій. Celine ж, навпаки, за допомогою білого взуття врівноважує образ, який рясніє помітними кольорами та принтами.

Але купувати цей тренд тільки тому, що його диктують великі будинки моди, звісно ж, не варто. Проаналізуйте, які переваги може дати вашому стилю подібна бара, і тільки потім ухвалюйте рішення. А про самі переваги поговоримо далі.

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Чудова альтернатива звичним кольорам

Білий слугує стильною замінкою класичному чорному чи коричневому. Оскільки світле взуття зустрічається на вулицях не на кожному кроці, воно одразу привертає увагу і додає вашому стилю унікальності.

Виразний акцент

Білий створює в образі акцент, але водночас не виглядає занадто зухвало. Це чудовий вибір для тих, хто вже втомився від класики, але ще не готовий до надто яскравих кольорів.

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Підходить для будь-якої пори року

Хоча білий вважається зимовим кольором, чоботи такого відтінку можна носити цілий рік – усе залежить від загального ансамблю. Влітку взувайте білі пари із мінісукнею, а восени – з мідіспідницею, жакетом чи теплим светром.

Безліч варіантів поєднання

Це плавно підводить нас до наступного пункту: білі чоботи надзвичайно універсальні у стилізації. Вони доречні як для розслабленої прогулянки містом, так і для елегантної вечері. Обмежень у кольоровій гамі одягу, який можна з ним комбінувати, теж немає. Білий чудово поєднується і з нейтральними кольорами, такими як чорний чи сірий, і з насиченим червоним чи блакитним, а також підійде як під яскраві неонові, так і під акварельні відтінки.

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Довговічність

Виготовлені з якісних матеріалів і за умови правильного догляду, такі чоботи прослужать вам не один рік. Це не просто швидкоплинний тренд, а річ на довгі роки. Щоб улюблена пара якомога довше зберігала гарний вигляд, обирайте моделі зі зносостійких матеріалів, наприклад, зі шкіри. і не забудьте про якісний крем для взуття.

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