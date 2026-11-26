Український дизайнер Андре Тан дав корисні поради модницям, що допоможуть створити неперевершений зимовий гардероб. Експерт назвав п'ять речей, які варто прибрати зі своїх шаф, адже цього морозного сезону вони матимуть застарілий вигляд.

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Він виділив головні антитренди серед верхнього одягу, взуття та навіть аксесуарів, аби звести до мінімуму стилістичні "помилки" своїх підписників. Яким речам варто сказати "прощавай" цієї зими, Андре Тан розповів у своєму Instagram.

"Дзеркальний" пуховик

Список антитрендів дизайнер розпочав із глянцевих пуховиків відтінку металік. Свого часу цей фасон був на піку популярності, однак тепер, як зазначив Андре Тан, куртки, в рукаві яких можна побачити відображення іншої людини, вийшли з моди. Замість "дзеркальних" пуховиків краще обирати верхній одяг з матових тканин.

Шапка з великим логотипом

Дизайнер жартівливо підкреслив, що величезні логотипи на передній частині шапок ніби "представляють" своїх власників до того, як вони встигнуть сказати хоч слово. Аби не потрапляти у модні конфузи, краще уникати подібних головних уборів.

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Короткий шарф

Не радить додавати у свій зимовий гардероб Андре Тан шарфи, які ледве зав'язуються на шиї. Доречніше буде придивитися до довших варіантів.

Черевики з пряжками, ланцюжками чи стразами

Аби не перетворитися на "золоту антилопу", дизайнер рекомендує відмовитися від взуття із об'ємними елементами.

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Колючий светр

За словами Андре Тана, жодна "натуральна тканина" не варта вашого комфорту. Якщо зимовий светр коле ваше тіло, краще з ним одразу попрощатися.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Андре Тан назвав найтрендовіші головні убори зими, які не зроблять з вас бабусю.