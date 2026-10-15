Їх носять француженки: 4 незвичних поєднання кольорів на осінь

Француженки славляться вмінням створювати стильні образи без зайвих зусиль. Вони майстерно поєднують класичні речі з несподіваними кольоровими акцентами, завдяки чому навіть повсякденний одяг набуває особливого шарму.

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Як пише Styl Interia, натхненням для осінніх образів можуть стати модні рішення відомих парижанок, зокрема Жанни Дамас і Каролін де Мегре. Вони демонструють, як вдало поєднувати стримані природні кольори з насиченими відтінками та виразними принтами.

Бежевий, блакитний і червоний: класика з яскравим акцентом

Одне з найцікавіших осінніх поєднань – теплий бежевий, приглушений блакитний денім і насичений червоний. Саме таку комбінацію обрала Жанна Дамас, засновниця модного бренду Rouje.

Основою її образу стали двобортний твідовий жакет у бежево-карамельних тонах і прямі джинси світло-блакитного відтінку. Завершальним акцентом став яскраво-червоний светр, недбало зав'язаний на плечах замість шарфа.

Такий прийом допомагає зробити стриманий образ цікавішим, не перевантажуючи його деталями. Червоний додає виразності, тоді як бежевий і блакитний створюють спокійну основу.

Сливовий і вівсяний

Восени традиційний чорний можна замінити глибоким сливовим відтінком. Особливо вдало він поєднується зі світлим бежевим, кольором вівсяного молока та приглушеними сіро-коричневими тонами.

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Приклад такого поєднання демонструє Жанна Андре. Вона обрала сливові вельветові штани з розкльошеними штанинами, світлий кардиган і нейтральний топ. Родзинкою образу стали балетки з леопардовим принтом і вінтажна шовкова хустка. Француженки нерідко використовують анімалістичні візерунки як універсальний елемент гардероба, що добре поєднується навіть зі стриманими речами.

Ця комбінація підійде тим, хто хоче додати осінньому вбранню глибини та індивідуальності, але не любить надто яскравих кольорів.

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Блакитний, сіро-бежевий та оливковий: стримана елегантність

Ще одне цікаве поєднання можна запозичити з гардероба Каролін де Мегре, відомої прихильниці французького мінімалізму.

Вона вдало комбінує світло-блакитний, теплий сіро-бежевий та оливково-гірчичний відтінки. Наприклад, блакитну сорочку можна доповнити твідовим жакетом оливкового кольору та широкими класичними штанами в сіро-бежевій гамі.

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Таке поєднання пасуватиме як для офісу, так і для повсякденних прогулянок. Блакитний освіжає образ, оливковий додає йому глибини, а нейтральний відтінок штанів урівноважує загальну композицію.

Для завершення вбрання достатньо лаконічної сумки та класичного взуття без зайвого декору.

Шоколадний і шавлієвий: природні відтінки для осіннього гардероба

Поєднання темного шоколадного та приглушеного зеленого кольорів – цікава альтернатива звичним чорно-сірим образам. Ці відтінки гармонійно доповнюють один одного й особливо доречні в осінньому гардеробі.

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Можна поєднати шоколадні шкіряні штани з вільною сорочкою шавлієвого кольору або обрати темно-коричневий верхній одяг і зелені аксесуари.

Щоб образ був цікавішим, стилісти радять експериментувати не лише з кольорами, а й із фактурами. Наприклад, поєднувати шкіру з бавовною, трикотажем або щільною костюмною тканиною.

Завершити таке вбрання допоможуть елегантні черевики, об'ємний тренч і мінімалістичні золотисті прикраси.

Головний секрет французького стилю полягає в балансі. Навіть незвичні кольорові комбінації залишаються гармонійними, якщо один відтінок зробити основним, а решту використати як доповнення або невеликі акценти.

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