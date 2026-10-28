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Який манікюр зробити на Геловін: однотонні варіанти

Олена БилімОлена Билім
Time to read2 хв
273
Який манікюр зробити на Геловін: однотонні варіанти
Дизайн нігтів на Геловін. Джерело: pexels.com@kpaukshtite

Геловін – чудова нагода поекспериментувати з кольорами нігтів і доповнити образ атмосферними деталями. Якщо складний нейл-арт із павуками, привидами та гарбузами вам не до вподоби, зверніть увагу на однотонні покриття. Вони мають ефектний вигляд, легко поєднуються з осіннім одягом і можуть бути як стриманими, так і по-справжньому моторошними.

Серед актуальних ідей на Геловін 2026 року є п'ять відтінків, які допоможуть створити святковий настрій без зайвих малюнків, зазначають експерти instyle.com.

Містичний чорний манікюр

Чорний лак залишається одним із найхарактерніших варіантів для Геловіну, адже асоціюється з темрявою, таємницями та містичною атмосферою ночі. Зіркова майстриня манікюру Сара Чу зазначає, що цей колір символізує холодну ніч і все моторошне, що оживає після настання темряви.

Який манікюр зробити на Геловін: однотонні варіанти

Чорні нігті. Джерело: pexels.com/@karola-g

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Для класичного образу можна обрати щільне чорне покриття з глянцевим фінішем. Такий манікюр має виразний вигляд як на коротких нігтях, так і на довгій мигдалеподібній формі. Майстриня Ая Волтон також звертає увагу на універсальність чорного кольору, який восени вдало поєднується зі світлим одягом і виступає альтернативою темно-червоним та фіолетовим відтінкам.

Вогняно-помаранчевий манікюр

Теплий помаранчевий колір нагадує світло вирізаного гарбуза, який традиційно стає головним символом Геловіну. Він додає образу яскравості, а завдяки золотистим або мідним переливам може мати особливо виразний вигляд.

Який манікюр зробити на Геловін: однотонні варіанти

Вогняно-помаранчеві нігті. Джерело: instagram.com/moonlit.nail.artistry

Експерти радять звернути увагу як на класичні кремові лаки, так і на неонові варіанти. Перші підійдуть прихильницям стриманого манікюру, а другі створять ефект мерехтливого полум'я свічки. Для однотонного покриття можна вибрати насичений гарбузовий відтінок або лак із делікатним металічним блиском.

Молочно-білий манікюр

Молочно-білий манікюр підійде тим, хто хоче підтримати геловінську тематику, але не прагне надто яскравого дизайну. Напівпрозоре покриття нагадує відтінок кістки та створює легкий моторошний ефект, тоді як щільний білий лак надає нігтям мінімалістичного вигляду.

Який манікюр зробити на Геловін: однотонні варіанти

Молочні нігті. Джерело: instagram.com/gossipandgloss

Зіркова майстриня Темека Джексон рекомендує напівпрозорий відтінок, або перламутровий лак, який світиться у темряві. Водночас для справді однотонного манікюру достатньо звичайного молочного покриття без додаткових елементів.

Загадковий бузковий манікюр

Бузковий колір стане незвичною альтернативою традиційним чорним і помаранчевим відтінкам. Він нагадує ранковий туман над озером або серпанок, що огортає темний ліс, тому добре вписується в загадкову атмосферу свята.

Який манікюр зробити на Геловін: однотонні варіанти

Бузкові нігті. Джерело: instagram.com/djlacquerdiary

Для такого манікюру підійдуть приглушені лавандові відтінки із сірим підтоном або напівпрозоре фіолетове покриття з голографічними блискітками.

Криваво-червоний манікюр

Насичений темно-червоний колір із відтінком чорного створює драматичний образ, який пасує до готичної естетики та класичних фільмів жахів. Такий манікюр виглядає виразно, але водночас залишається елегантним і доречним навіть після завершення святкування.

Який манікюр зробити на Геловін: однотонні варіанти

Криваво-червоні нігті. Джерело: de.pinterest.com

Майстриня Ая Волтон радить звернути увагу на лак, який має глибокий червоний відтінок і нагадує колір крові. Особливо ефектно він виглядає на довгих нігтях мигдалеподібної або загостреної форми, однак пасує і до короткого манікюру.

OBOZ.UA пропонує також моторошні образи на геловінський вечір.

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