У зимовому сезоні 2026–2027 років на зміну звичним нюдовим покриттям приходять глибокі, насичені кольори та делікатне сяйво. Цього разу майстри манікюру радять звернути увагу на благородні відтінки, які мають дорогий та елегантний вигляд навіть без додаткового декору.

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Як пише InStyle, головною тенденцією зими стане поєднання стриманої розкоші та виразних кольорів. Замість складних малюнків і надмірного декору стилісти пропонують робити ставку на насичені пігменти, глянцеві покриття та ефектні переливи. Особливо актуальними будуть п'ять відтінків, які легко поєднати із зимовим гардеробом.

Античне золото

Золотий манікюр давно асоціюється зі святами, проте цієї зими він набуває стриманішого та вишуканішого вигляду. Замість яскравих жовтих блискіток у моді приглушене золото з мідними, бронзовими та теплими металевими переливами.

Такий відтінок нагадує старовинні ювелірні прикраси й особливо гармонійно поєднується із золотими каблучками. Майстри радять обирати як щільне металізоване покриття, так і напівпрозорі лаки з дрібними сяйливими частинками. Античне золото стане вдалим вибором для тих, хто хоче святкового блиску без надмірної яскравості.

Димчастий рожевий

Любителькам ніжного манікюру варто звернути увагу на холодний рожевий відтінок із легким сіруватим підтоном. На відміну від звичних персикових і теплих рожевих кольорів, димчастий рожевий має прохолодний, майже крижаний вигляд, що особливо пасує зимовому сезону.

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Найефектніше він розкривається у молочному або напівпрозорому покритті. Ще один актуальний варіант – манікюр з ефектом "котяче око", який створює м'які переливи залежно від освітлення. Цей колір стане елегантною альтернативою класичному нюду та підійде як для коротких, так і для довгих нігтів.

Пряна слива

Глибокий сливовий колір стане одним із найпомітніших трендів холодного сезону. Він темніший за класичні ягідні відтінки, проте не такий різкий, як чорний. Саме ця насиченість робить сливовий манікюр особливо вишуканим і універсальним.

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Майстри рекомендують його тим, кому вже набридли традиційні бордові та коричневі покриття. Залежно від освітлення сливовий може розкриватися фіолетовими, винними або майже чорними переливами. Найкраще такий відтінок пасує з глянцевим фінішем, який підкреслює глибину кольору.

Гіркий шоколад

Коричневий манікюр залишається актуальним, проте взимку на перший план виходять його найтемніші варіації. Замість теплих карамельних тонів стилісти радять обирати холодні шоколадні відтінки, які за певного освітлення здаються майже чорними.

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Особливо популярними будуть кольори гіркого шоколаду, еспресо та темної кави. Вони створюють стриманий, але виразний образ і чудово поєднуються із зимовими речами нейтральних кольорів. Такий манікюр має елегантний вигляд навіть на дуже коротких нігтях і не потребує додаткових прикрас.

Чорнильний індиго

Для тих, хто хоче спробувати щось незвичайне, одним із найцікавіших варіантів стане чорнильний індиго. Це надзвичайно темний синій колір із прихованими фіолетовими та чорничними переливами, які проявляються під променями світла.

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У приміщенні таке покриття може здаватися практично чорним, але на сонці або під штучним освітленням розкривається насиченими синіми відтінками. Особливо ефектно виглядають лаки з дрібними мерехтливими частинками, що нагадують зоряне нічне небо.

Головна перевага чорнильного індиго – поєднання стриманості та незвичайного ефекту. Він стане чудовою альтернативою чорному манікюру для тих, хто любить темні кольори, але хоче додати образу трохи загадковості.

Загалом зимовий манікюр 2026–2027 років орієнтований на благородні відтінки та цікаві текстури, а не на складний дизайн.

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