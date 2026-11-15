Який манікюр буде модним взимку: 6 розкішних кольорів

Узимку хочеться додати образу особливої вишуканості, і стильний манікюр чудово допоможе з цим завданням. Цього сезону в моді будуть як насичені темні відтінки, так і ніжні кольори з делікатним сяйвом.

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Нейлмайстриня бренду Manucurist Агат Массе розповіла, які тенденції визначатимуть моду на манікюр узимку 2026–2027 років. За її словами, актуальні дизайни поєднуватимуть природність, стриману розкіш і цікаві деталі. Серед шести головних трендів кожна зможе знайти варіант до свого смаку.

Морозне перламутрове сяйво

Манікюр із делікатним ефектом інею стане одним із найромантичніших трендів зими. Його особливість – напівпрозоре покриття з холодним переливчастим блиском, яке нагадує крижинки або мерехтіння снігу.

Особливо актуальними будуть перламутровий білий, ніжно-рожевий та відтінок шампанського. На відміну від яскравого глітера, таке покриття створює м'яке сяйво без надмірного блиску.

Це чудова альтернатива традиційному святковому дизайну з малюнками сніжинок і декоративними елементами.

Вишуканий зимовий білий

Білий манікюр отримує нове прочитання. Замість різкого білосніжного кольору майстри радять звернути увагу на м'якші варіації – вершковий, молочний із щільним покриттям та перлинний.

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Такі відтінки асоціюються із зимовими пейзажами, затишними светрами та святковою атмосферою. Особливо елегантно вони поєднуються з легким мерехтінням або делікатним глянцем.

Кремово-білий манікюр стане універсальним вибором як для повсякденних образів, так і для урочистих подій. Він не перевантажує образ деталями та гармонійно доповнює прикраси.

Тонкий французький манікюр

Класичний френч залишається актуальним, проте цієї зими його головною особливістю стане максимально тонка лінія на кінчику нігтя.

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Такий дизайн називають мікрофренчем. Він має стриманий і сучасний характер, а також підходить навіть для коротких нігтів.

Замість традиційної білої смужки можна обрати сріблястий, хромований або насичений кольоровий акцент. Металеві кінчики створюють ефект витонченої прикраси та додають манікюру святковості. Особливо вдало тонкий френч поєднується з прозорою або нюдовою основою.

Чорна вишня

Любителькам глибоких і насичених кольорів варто звернути увагу на відтінок чорної вишні. Він поєднує темно-червоні, бордові та майже чорні тони, створюючи особливо розкішний ефект.

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За словами Агат Массе, саме винні та вишневі відтінки стануть одними з найпопулярніших у холодний сезон.

Найкраще такий манікюр розкривається під глянцевим топом, який підкреслює глибину кольору. Чорна вишня однаково вдало пасує коротким округлим нігтям і довгим мигдалеподібним формам.

Цей відтінок стане чудовим доповненням до класичного зимового гардероба.

Вершковий шоколад

Коричнева палітра не втрачає актуальності, а взимку особливо популярними будуть її теплі та м'які відтінки.

Серед фаворитів – кава з молоком, ніжний тауп, какао та насичений шоколад. Такі кольори створюють відчуття затишку й водночас додають образу стриманої елегантності.

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На відміну від звичного бежевого манікюру, шоколадні відтінки мають виразніший характер, залишаючись достатньо універсальними.

Найвдаліше вони поєднуються з короткими нігтями м'якої округлої форми та гладеньким глянцевим покриттям.

Ніжний молочний манікюр

Молочні нігті продовжують утримувати позиції серед головних трендів. Такий манікюр вирізняється напівпрозорою основою, крізь яку злегка просвічується натуральна нігтьова пластина.

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Узимку особливо популярними будуть молочно-білий, пудрово-рожевий та ніжний персиковий відтінки.

На відміну від щільного білого покриття, молочний манікюр створює максимально природний ефект. Він додає рукам доглянутості та підходить прихильницям мінімалізму.

Особливо гармонійно такий дизайн поєднується з короткими нігтями, хоча добре пасує й довшим формам.

Головна тенденція зимового манікюру – баланс між природністю та розкішшю. Незалежно від того, чи оберете ви темну вишню, теплий шоколад або ніжний перламутр, варто приділити особливу увагу акуратній формі нігтів та якісному покриттю.

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