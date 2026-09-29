Восени у макіяжі особливо доречні теплі коричневі, мідні, теракотові та приглушені рожеві відтінки. Однак підібрати помаду до тіней або, навпаки, макіяж очей до улюбленого кольору губ буває не так просто.

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Деякі поєднання можуть зробити образ надто яскравим, інші – тьмяним. Водночас є кілька безпрограшних комбінацій, які особливо пасують для осіннього сезону, інформує Mуself.

Теракотові тіні

Теракотовий відтінок поєднує коричневі, помаранчеві та червоні нотки, тому може стати цікавішою альтернативою звичайним коричневим тіням.

До такого макіяжу очей пасує приглушена нюдова помада з відтінком рожевого дерева. Легка рожева нотка освіжає обличчя та не дає всьому образу стати надто теплим або помаранчевим.

Тауп і приглушений рожевий

Осінній макіяж зовсім не обов'язково має складатися лише з теплих кольорів. Тауп – відтінок на межі сірого та коричневого – створює прохолодніше й стриманіше враження.

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З ним гармонійно поєднуються помади кольору пилової троянди, старого рожевого або з легким бузково-рожевим підтоном. Такий макіяж виходить елегантним, але водночас достатньо стриманим для повсякденного образу.

Темно-коричневі тіні та карамельний нюд

Для більш виразного осіннього макіяжу можна обрати насичений шоколадно-коричневий колір. Він допомагає створити ефект smoky eyes, але сприймається м'якше, ніж класичний чорний.

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Доповнити образ можна карамельно-нюдовою помадою, яка підкреслить теплі відтінки макіяжу очей. Для денного варіанту достатньо нанести трохи коричневих тіней уздовж лінії вій, а ввечері колір можна зробити інтенсивнішим і ретельніше розтушувати.

Червоно-коричневий і персиковий нюд

Червоно-коричневі тіні насиченіші за класичні коричневі й особливо добре пасують для осені завдяки теплому підтону.

Щоб урівноважити виразний макіяж очей, варто обрати м'яку персиково-нюдову помаду. Вона освіжає обличчя, але не відвертає увагу від очей. Сам червоно-коричневий відтінок за бажання можна розтушувати світлішими коричневими тінями.

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Мідні тіні та теплий нюд

Мідні відтінки буквально створені для осіннього сезону: вони нагадують колір опалого листя та водночас красиво підкреслюють очі.

Щоб образ не був надто насиченим, до мідного макіяжу краще підібрати теплу нюдову помаду з бежевим, персиковим або карамельним підтоном. Так головний акцент залишиться на очах, а весь макіяж буде гармонійним.

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Які рум'яна підібрати до осіннього макіяжу

Коли макіяж очей і губ уже готовий, важливо правильно обрати рум'яна. Найпростіший орієнтир – загальний підтон використаних відтінків.

До мідних, теракотових і червоно-коричневих тіней пасуватимуть персикові, абрикосові або теплі рожеві рум'яна. З таупом та іншими прохолодними коричневими кольорами краще поєднувати приглушений рожевий, відтінок рожевого дерева або mauve.

Темно-коричневий макіяж і карамельні губи можна доповнити теплими нюдовими, теракотовими або м'якими бронзовими рум'янами.

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Що робити, якщо макіяж здається занадто яскравим

Навіть кольори, які добре поєднуються між собою, разом можуть створювати надто насичений образ. Особливо це стосується глибоких осінніх відтінків.

У такому разі можна скористатися простим правилом: визначити, на чому буде головний акцент – очах чи губах.

Якщо тіні темні або яскраві, для губ краще обрати нюдовий, персиковий чи приглушений рожевий відтінок. Якщо ж акцентом має стати яскрава помада, макіяж очей можна зробити спокійнішим і добре розтушувати тіні.

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А якщо хочеться використати колір і на очах, і на губах, краще обирати не максимально яскраві, а трохи приглушені відтінки. Так макіяж залишатиметься виразним, але не буде перевантаженим.

Втім, це лише орієнтир, а не суворе правило. Якщо подобається одночасно робити насичений макіяж очей і губ, відмовлятися від такого образу не обов'язково.

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