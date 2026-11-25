Вдало підібрана стрижка може освіжити зовнішність, підкреслити риси обличчя та зробити образ сучаснішим. Жінкам, які носять окуляри, варто враховувати не лише структуру й густоту волосся, а й форму оправи, щоб усі деталі образу гармонійно поєднувалися.

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Як пише Vogue, під час вибору зачіски важливо враховувати те, як волосся обрамлятиме обличчя та поєднуватиметься з окулярами. Саме тому до перукаря варто приходити в окулярах, які ви носите найчастіше.

Подовжений боб

Подовжений боб – універсальна стрижка, яка має елегантний вигляд і добре поєднується з окулярами різних форм. Її особливість полягає в довжині волосся до плечей або ключиць, завдяки чому можна візуально видовжити обличчя та пом'якшити його контури.

Жінкам із тонким волоссям варто звернути увагу на варіант із легким градуюванням, яке додасть зачісці об'єму. Власницям густого волосся підійде подовжений боб із рівним зрізом.

Ще одна перевага цієї стрижки – різноманітність укладань. Волосся можна випрямляти, створювати легкі хвилі або закладати пасма за вуха, акцентуючи увагу на оправі окулярів.

Піксі

Коротка стрижка піксі стане вдалим вибором для жінок, які хочуть зробити образ виразнішим і витрачати менше часу на укладання волосся. Вона відкриває обличчя, підкреслює вилиці та привертає увагу до очей.

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Особливо ефектний вигляд має піксі з подовженими пасмами на маківці та текстурованим чубчиком. Такий варіант допомагає створити додатковий об'єм навіть на тонкому волоссі.

Піксі вдало поєднується як із лаконічними, так і з масивними оправами. Водночас варто стежити, щоб пасма біля скронь не заважали носити окуляри. Для створення невимушеного укладання достатньо невеликої кількості текстурувального засобу.

Каре з бічним проділом

Класичне каре з бічним проділом – вдалий варіант для тих, хто віддає перевагу витонченим і водночас сучасним зачіскам. Асиметричне розташування пасом допомагає пом'якшити риси обличчя, а зміщений проділ створює додатковий об'єм біля коренів.

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Довжину стрижки можна підбирати індивідуально – від лінії підборіддя до середини шиї. Особливо гармонійний вигляд має каре з легкими хвилями або пасмами, кінчики яких трохи підкручені всередину.

Така зачіска добре доповнює геометричні та прямокутні оправи, врівноважуючи їхні чіткі лінії.

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