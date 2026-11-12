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Якщо хочете чубчик: яку стрижку обрати цієї осені

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
408
Якщо хочете чубчик: яку стрижку обрати цієї осені
Curtain Crop. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Восени 2026 року серед модних зачісок особливу увагу привертає Curtain Crop – коротка стрижка з подовженим чубчиком, яка поєднує елегантність і легку недбалість. Вона стане вдалим вибором для тих, хто хоче змінити образ, але не готовий щодня витрачати багато часу на укладання.

Як пише видання Myself, ця зачіска натхненна модою 1990-х років і підходить для різних типів волосся. Головна її особливість – пасма, які м'яко обрамляють обличчя, створюючи природний та невимушений образ.

Що таке Curtain Crop

Якщо хочете чубчик: яку стрижку обрати цієї осені

Curtain Crop. Джерело: Instagram, @grayellen_hair

Curtain Crop – це коротка багатошарова стрижка, яка нагадує трохи відрослу піксі. Волосся на потилиці та з боків залишається відносно коротким, тоді як передні пасма мають більшу довжину.

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Особливого шарму зачісці додає чубчик-шторка, розділений проділом посередині. Він плавно переходить в основну довжину волосся та красиво обрамляє обличчя.

Водночас Curtain Crop не обов'язково передбачає дуже коротке волосся. Тим, хто не наважується на радикальні зміни, стилісти пропонують подовжений варіант у формі короткого бобу до підборіддя.

Стрижка поєднує ретроестетику з сучасною природністю. Її характерні риси – м'які лінії, рухливі пасма та відсутність надмірної геометричності.

Кому пасує модна стрижка

Однією з переваг Curtain Crop є універсальність. Завдяки можливості змінювати довжину передніх пасом і форму чубчика зачіску можна адаптувати до різних рис обличчя.

Особливо вдало вона підкреслює красу прямого та злегка хвилястого волосся. У таких випадках пасма природно спадають обабіч обличчя, а зачіска зберігає форму навіть без складного укладання.

Власницям кучерявого волосся також не варто відмовлятися від цього тренду. Проте важливо врахувати особливості завитків, адже після висихання кучері можуть підніматися й візуально скорочувати довжину. Тому довжину чубчика та розташування шарів краще підбирати індивідуально.

Як укладати Curtain Crop

Ще одна причина популярності цієї стрижки – мінімальні зусилля для щоденного укладання. Curtain Crop не потребує ідеально гладенького волосся. Навпаки, легка розкуйовдженість робить зачіску цікавішою.

Для створення природного образу достатньо нанести на вологе волосся трохи мусу або крему для укладання, злегка зім'яти пасма руками та залишити висихати самостійно. Особливо добре такий спосіб підходить хвилястому волоссю.

Якщо хочеться додати об'єму біля коренів, можна скористатися текстурувальним спреєм. Він допоможе створити ефект густішого волосся та підкреслити окремі пасма.

Для більш стриманого й елегантного образу підійде гладеньке укладання. Передні пасма можна розділити на дві сторони, зафіксувавши невеликою кількістю гелю або крему. Така зачіска буде доречною як на роботі, так і на вечірньому заході.

Чи складно доглядати за Curtain Crop

Curtain Crop належить до стрижок, які не потребують складного догляду. Завдяки невеликій довжині волосся швидше висихає, а для повсякденного укладання зазвичай достатньо кількох хвилин.

Однак, щоб зачіска не втрачала характерної форми, оновлювати стрижку рекомендують приблизно кожні 6–8 тижнів. Якщо обрати подовжений варіант у стилі бобу, відвідувати перукаря можна дещо рідше.

Подовжені пасма біля обличчя, природний об'єм і простота укладання роблять цю стрижку одним із цікавих варіантів для осіннього оновлення образу.

OBOZ.UA пропонує жінкам дізнатися про помилки під час макіяжу, які псують образ і додають віку.

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