Коротке волосся може бути не менш пишним та ефектним, ніж довге. Головне – правильно підібрати стрижку та укладку, які підкреслять природну текстуру пасом і створять візуальний об'єм..

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Як пише InStyle, багатошарові стрижки дозволяють зробити коротке волосся візуально густішим, додати йому рухливості та легко змінювати образ залежно від настрою. Стилістка Марина Мільяччо переконана, що боб ніколи не втратить актуальності, адже поєднує елегантність, сучасність і невимушеність.

Боб із боковим проділом

Один із найпростіших способів додати короткому волоссю об'єму – змінити проділ і зробити легку хвилю біля обличчя. Саме таку зачіску продемонструвала Емма Стоун. Акторка обрала боб завдовжки до підборіддя з глибоким боковим проділом і м'яко підкрученими пасмами.

Завдяки зміщеному проділу волосся здається пишнішим біля коренів, а легкий вигин додає зачісці рухливості та природності.

Для повторення такого образу достатньо висушити волосся, піднімаючи його біля коренів круглою щіткою, а потім злегка підкрутити передні пасма.

Ретробоб із пружними локонами

Мода на зачіски 1920-х років знову надихає стилістів. Один із найефектніших варіантів – короткий боб із чіткими, пружними хвилями. Такий образ обрала співачка Raye, яка з'явилася на церемонії The Fashion Awards 2025 із витонченою ретроукладкою. Її волосся було розділене глибоким боковим проділом, а великі хвилі частково прикривали обличчя.

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Головна перевага такої зачіски – виразний об'єм і пружність локонів. Навіть короткі пасма завдяки хвилям здаються густішими. Це чудовий варіант для святкових заходів, вечірок або особливих подій, коли хочеться створити елегантний і водночас незвичайний образ.

Боб у стилі старого Голлівуду

Класичні голлівудські хвилі залишаються символом жіночності та витонченості. І хоча їх часто асоціюють із довгим волоссям, на короткому бобі така укладка має не менш розкішний вигляд.

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Прикладом стала Зендея, яка з'явилася на церемонії "Золотий глобус" 2025 року з об'ємною короткою зачіскою. Її волосся було укладене великими плавними хвилями, які красиво обрамляли обличчя.

Такі локони створюють додатковий об'єм із боків і роблять силует зачіски виразнішим. Особливо вдало укладка підходить для боба з м'якими шарами. Для створення подібного ефекту можна використати велику плойку або термобігуді, а після охолодження обережно розчесати локони, щоб отримати плавні хвилі.

Недбалий боб із пляжними хвилями

Тим, хто любить природні зачіски без складного укладання, варто звернути увагу на боб із м'якими, злегка недбалими хвилями. Саме такий варіант продемонструвала гімнастка Сімона Байлз на церемонії ESPY Awards 2025.

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Її волосся завдовжки трохи нижче підборіддя було укладене легкими хвилями, які додавали зачісці руху та текстури.

Перевага такого боба полягає в тому, що він не потребує ідеально рівних локонів. Навпаки, невелика недбалість робить зачіску сучаснішою.

Щоб повторити укладку, можна нанести на волосся легкий текстурувальний засіб, сформувати кілька хвиль і розділити їх пальцями.

Пишний боб у стилі 1990-х

Об'ємні зачіски, популярні в 1990-х роках, знову повертаються до моди. Їхня характерна особливість – пишність, округла форма та рухливі пасма. Яскравий приклад – зачіска акторки Раян Дестіні, яку вона продемонструвала на церемонії "Золотий глобус" у січні 2026 року. Її боб вирізнявся м'якими шарами, які створювали додаткову пишність і підкреслювали форму стрижки.

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Саме делікатна багатошаровість допомагає отримати характерний ефект повітряного волосся. При цьому важливо не перестаратися з філіруванням, особливо якщо пасма від природи тонкі.

Для укладки підійдуть кругла щітка та фен. Волосся варто висушувати, піднімаючи його біля коренів і злегка підкручуючи кінчики.

Як зробити коротке волосся ще об'ємнішим

Навіть вдало підібрана стрижка не завжди гарантує пишність без правильного догляду та укладання.

Для тонкого волосся краще обирати легкі засоби, які не обтяжують пасма. Муси для прикореневого об'єму та текстурувальні спреї допоможуть надати зачісці бажаної форми.

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Не менш важливу роль відіграє техніка сушіння. Якщо піднімати волосся біля коренів і спрямовувати потік повітря відповідно до бажаної форми укладки, можна отримати помітно пишніший результат.

Головне – враховувати природну густоту, структуру волосся та форму обличчя. Правильно підібраний боб не лише освіжить зовнішність, а й дозволить щодня створювати різні образи без складного укладання.

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